Тоска матери по сыну – печальная история азербайджанца в Брюсселе (ФОТО)

30 января 2020 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - На организованном во Дворце изящных искусств BOZAR в Брюсселе (Бельгия) в рамках программы культурного сотрудничества стран Восточного партнерства кинофестивале "Bridges" состоялся показ фильма азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Xurmalar yetişən vaxt" ("Когда созревает хурма"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Кинокартина была с интересом принята местной зрительской аудиторией, а также проживающими в Бельгии азербайджанцами.

После демонстрации фильма Хилал Байдаров ответил на вопросы зрительской аудитории.

Сюжет фильма: в азербайджанском селе пожилая мать ждет возвращения своего сына. Когда он приезжает, их разговоры складываются вокруг вечных вопросов и новостей издалека, тревожных и загадочных. Беспокойный мир остается за дверями дома. Мать и сын становятся ближе, тишина растворяется в их словах, жизнь струится в них. Сын уходит, в старом доме наступает зима. Прошлое и настоящее вновь сливаются в едином ритме.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Тоска матери по сыну – печальная история азербайджанца в Брюсселе (ФОТО)
  • Тоска матери по сыну – печальная история азербайджанца в Брюсселе (ФОТО)
  • Тоска матери по сыну – печальная история азербайджанца в Брюсселе (ФОТО)
  • Тоска матери по сыну – печальная история азербайджанца в Брюсселе (ФОТО)
  • Тоска матери по сыну – печальная история азербайджанца в Брюсселе (ФОТО)
  • Тоска матери по сыну – печальная история азербайджанца в Брюсселе (ФОТО)
  • Тоска матери по сыну – печальная история азербайджанца в Брюсселе (ФОТО)
  • Тоска матери по сыну – печальная история азербайджанца в Брюсселе (ФОТО)
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