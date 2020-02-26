Ходжалы – город шехидов (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку прошла итоговая выставка художественного конкурса для детей и подростков Xocalı - Şəhid şəhər (Ходжалы – город шехид), сообщает Trend Life. В экспозицию вошло более 250 произведений около 225 детей и подростков.

В своих выступлениях на мероприятии секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Азербайджана Агали Ибрагимов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Азизов, заслуженные художники Айдын Раджабов, Рафаэль Мурадов, художник Назим Мамедбеков, сотрудник постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в городе Баку Азер Рагимов отметили важное значение проведенного конкурса, поделились впечатлениями от произведений, представленных в экспозиции.

Выступившие отметили, что Ходжалинский геноцид – одна из самых страшных и трагических страниц в истории Азербайджана. Ходжалинская трагедия - очередной этап этнической вражды армянских националистов против нашего народа на протяжении 200 лет.

Было подчеркнуто, что после возвращения к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева была дана политико-правовая оценка Ходжалинской трагедии.

Далее авторам представленных на выставке работ были вручены дипломы.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)