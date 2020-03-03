Министерство культуры объявило о проведении конкурса Yeni dudman

БАКУ/Trend Life/- Министерство культуры и Союз театральных деятелей Азербайджана при поддержке British Council в Азербайджане объявили о проведении конкурса современной драматургии Yeni dudman ("Новое поколение"), сообщает Trend Life.

Название конкурса заимствовано из произведения Köhnə dudman ("Старое поколение") видного азербайджанского драматурга Абдуррагим-бека Ахвердиева, 150-летний юбилей которого отмечается на государственном уровне в этом году.

Идея конкурса в парадоксе – единении слов "новый" и архаическом "поколение".

Основные задачи конкурса – популяризация театрального искусства, выявление авторов новых пьес, а также в контексте азербайджанских театральных традиций создание драматических произведений, отражающих новшества в стране.

Конкурс современной драматургии Yeni dudman включает в себя обучающую программу, конкурс драматургии и театрализованную читку пьес.

В рамках обучающей программы в апреле-мае местные и зарубежные специалисты прочитают лекции на различные темы в сфере театра, будут проведены практические семинары о методах написания драматургических произведений. Лекции о театральном искусстве будут читать режиссеры, драматурги, театральные критики и театроведы. Практические мастер-классы будут вести профессиональные драматурги. В конце обучения участникам будет дано время на написание собственной пьесы. Они будут работать над текстом в тесном контакте с профессиональными преподавателями.

На этапе "Конкурс драматургии" участники предоставят на конкурс свои пьесы, которые могут быть представлены на трех языках – азербайджанском, русском и английском. Для читки и постановки будет использован вариант перевода пьесы.

На третьем этапе состоится театрализованная читка и обсуждение пьес, представленных в конце конкурса. Члены жюри оценят произведения и выберут трех победителей. Удачные из них планируется в 2021 году поставить по госзаказу на театральной сцене.

Конкурс современной драматургии Yeni dudman планируется проводить один раз в два года. В конкурсе может принять участие каждый гражданин Азербайджана в возрасте от 16 до 50 лет.

В конкурсе не могут участвовать лица, чьи пьесы ранее уже ставились.

Последний день регистрации 15 апреля 2020 года.

Желающие принять участие должны заполнить анкету и отправить по адресу электронной почты: yenidudman@gmail.com

Телефон для справок: (012) 598-53-16

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)