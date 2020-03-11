В Азербайджане начался прием заявок на ADAMI Dialogue – TV Series в Германии

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане начался прием заявок для участия в конференции АДАМИ Диалога – Cериалы (ADAMI Dialogue – TV Series), которая пройдет 7-8 мая в вещательном центре ZDF (Майнц, Германия), сообщил Trend Life координатор проекта в нашей стране, актер Кямран Агабалаев.

Организаторы ADAMI Media Prize приглашают вещателей и творческие студии, представителей творческих коллективов телевизионных и онлайн-сериалов шести стран Восточного Партнерства Европейского Союза. В конференции также примут участие представители вещателей и продюсерских компаний из стран Европейского союза. Главной целью является обсуждение возможностей сериалов в продвижении идей толерантности и культурного разнообразия. Участникам будет предоставлена возможность, встретиться лицом к лицу с коллегами из других европейских стран, для развития дальнейшего сотрудничества, а также получить аккредитации фестиваля центрального и восточно-европейского кино goEast в Висбадене. Отобранные сериалы будут представлены на показе в рамках кинофестиваля.

ADAMI Media Prize организует конференцию ADAMI Dialogue – TV Series в сотрудничестве с партнерской программой Европейского вещательного союза (EBU), а также кинофестивалем goEast в Висбадене, конференцией Seriencamp в Мюнхене, Кельнским кинофестивалем и вещательной компанией ZDF в качестве принимающей стороны в Германии.

Контактное лицо: Нелли Мжаванадзе - coordinator@adamimediaprize.eu, +995595474477. Последний день приема заявок - 23 марта.

(Автор: Вугар Иманов. Ровшан Гусейнов)