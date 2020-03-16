В Баку почтили память Вагифа Мустафазаде

БАКУ /Trend Life/ - Представители общественности посетили могилу выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Вагифа Мустафазаде и почтили его память, сообщает Trend Life. Отметим, что сегодня Вагифу Мустафазаде исполнилось бы 80 лет. В мероприятии приняли участие сотрудники Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, и его филиала - Дома-музея Вагифа Мустафазаде.

На мероприятии было рассказано о творческом пути Вагифа Мустафазаде, о том вкладе, который он внес в азербайджанскую музыкальную культуру.

Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку. Лауреат фестивалей "Таллин-66", "Таллин-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста. В 1968 году состоялись первые гастроли музыканта по городам СССР. В 1970 году Мустафазаде и целая группа известных азербайджанских музыкантов (Р. Бейбутов, М. Тагиев и другие) дали несколько концертов в странах Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста". Мустафазаде был также основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио "Кавказ" при Госфилармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" (1970 год), "Севиль" (1971 год, на базе Гостелерадио Азербайджана), "Мугам" (1977 год). В 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако Вагиф Мустафазаде завоевал первую премию и приз - Белый рояль. Однако он так и не узнал об этой победе - скончался от сердечного приступа в Ташкенте 16 декабря 1979 года на сцене, исполняя композицию "В ожидании Азизы", которая была посвящена его дочери Азизе (ныне известная джазовая исполнительница и композитор, в Европе ее называют Принцессой джаза). Ему было 39 лет. Похоронен в Баку. Имена Вагифа и Азизы Мустафазаде входят во Всемирную энциклопедию джаза под редакцией группы авторов США, а также в литературной переработке Владимира Феертага в русском издании.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )