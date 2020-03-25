Азербайджанская национальная библиотека работает в режиме онлайн
БАКУ/Trend Life/ - В рамках мер по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) Азербайджанская национальная библиотека временно приостановила оказание услуг читателям, сообщает Trend Life со ссылкой на министерство культуры Азербайджана. Читатели могут воспользоваться услугами библиотеки в онлайн-форме.
Для читателей активны следующие онлайн-услуги: библиографический опрос; заказ документов и электронная доставка; виртуальная выставка; методическое обслуживание (для библиотек).
Также посредством виртуальной библиотеки читатели могут воспользоваться тысячами электронных ресурсов.
(Автор: Джани Бабаева.)
Лента новостей
Погранконтроль через госграницу Азербайджана осуществляется в усиленном режиме - Эльчин Гулиев (ФОТО)
Севиль Микаилова: Последние события еще раз показали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ в Азербайджане перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ФОТО)
Миграционная служба Азербайджана: Иностранцы могут получить разрешения на пребывание в онлайн-режиме
Обнародован план мероприятий по подготовке Азербайджана к участию в Летних олимпийских играх 2021 года