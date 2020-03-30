В Азербайджане проходит челлендж #senetinledestekle (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры Азербайджана Бакинский камерный оркестр, присоединившись к челленджу #senetinledestekle (поддержи искусством), исполнил музыку из балета видного азербайджанского композитора Гара Гараева "Тропою грома", сообщает Trend Life со ссылкой на Главное Управление культуры города Баку.

Каждый музыкант исполнял сочинение из дома.

Бакинский камерный оркестр (Baku Chamber Orchestra) начал свою деятельность в 2011 году. Художественным руководителем оркестра является проректор по международным связям Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Азербайджана, профессор Егяна Ахундова. Дирижер – заслуженный артист Фуад Ибрагимов. В состав оркестра входят молодые талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов. Оркестр гастролировал во многих странах мира. В его сопровождении выступали известные музыканты.

(Автор: Джани Бабаева)