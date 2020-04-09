Мой прекрасный дом - герои картин азербайджанских художников (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея в рамках проекта "Evdə qal, qalib gəl" ("Останься дома, победи") представила на своей странице в Facebook виртуальную выставку под названием "Evim, gözəl evim" ("Мой прекрасный дом"), сообщает Trend Life.
В нее вошли произведения азербайджанских мастеров кисти, созданные в различной технике. Среди экспонируемых работ произведения Мамеда Мустафаева, Таги Тагиева, Хафиза Зейналова, Беюкага Мирзазаде, Нияза Наджафова, Фуада Гафарова, Чингиза Фарзалиева, Фаига Агаева и многих других.
Интересной особенностью является то, что герои всех представленных работ изображены в домашнем пространстве.
(Автор: Джани Бабаева)
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