Художественный металл - великолепные образцы искусства Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра хранятся великолепные образцы декоративно-прикладного искусства из металла, выполненные в национальных традициях, сообщает Trend Life.
На официальной странице музея в социальной сети Facebook представлен видеоролик о трех редких экспонатах учреждения из коллекции "Художественный металл".
Данные экспонаты относятся к XIX веку и среди них - бадья (подойник), серпуш (сервировочная крышка для горячих блюд) и габлама (кастрюлька).
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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