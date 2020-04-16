Художественный металл - великолепные образцы искусства Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра хранятся великолепные образцы декоративно-прикладного искусства из металла, выполненные в национальных традициях, сообщает Trend Life.

На официальной странице музея в социальной сети Facebook представлен видеоролик о трех редких экспонатах учреждения из коллекции "Художественный металл".

Данные экспонаты относятся к XIX веку и среди них - бадья (подойник), серпуш (сервировочная крышка для горячих блюд) и габлама (кастрюлька).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)