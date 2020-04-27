Нураддин Мехтиханлы и Айбениз Гашимова объединились (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках совместного проекта министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət (Культура) - Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет") -состоялась очередная концертная программа, которая транслировалась в прямом эфире, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Гостями данного выпуска проекта стали народный артист Азербайджана, известный актер Нураддин Мехтиханлы и заслуженная артистка, исполнительница Айбениз Гашимова.

Народный артист Нураддин Мехтиханлы отметил, что народ Азербайджана проявил солидарность и единство в период режима карантина, что было результатом неотложных и необходимых мер, принятых по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Актёр также поделился творческими планами, и рассказал о ролях в новых спектаклях Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Aйбениз Гашимова рассказала о своем творческом пути, а также о своей деятельности в дни социальной изоляции. Бывшая солистка инструментального ансамбля Dan ulduzu поделилась своими воспоминаниями, связанными с ансамблем.

Гости программы выразили благодарность организаторам проекта.

Отметим, что съемки проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət транслируются в прямом эфире канала Mədəniyyət три дня в неделю. Прямые трансляции также демонстрируются на странице Международного центра мугама в Facebook, где также можно ознакомиться с анонсами концертов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)