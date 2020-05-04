Карантин еще не закончился! Продолжаем творить дома – Дадаш Мамедов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Карантин еще не закончился, поэтому призываю друзей и коллег продолжать творить дома, сказал сегодня Trend Life руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, президентский стипендиат, художник Дадаш Мамедов, комментируя смягчение ряда ограничений в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией и продление особого карантинного режима в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса до 31 мая.

"Наши художники продолжают показывать свое мастерство, создавая картины в рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома, твори дома") министерства культуры Азербайджана. В последние дни в городе происходит особенное оживление и это радует, но нельзя забывать о текущей ситуации. По-прежнему ежедневно выявляются факты инфицирования, есть жертвы и надо быть крайне осторожными и внимательными. Благодаря эффективной деятельности нашего государства удалось предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции в стране, но этот процесс еще не завершен. Борьба с коронавирусом продолжается и если дадим послабление, то это может привести к печальным результатам и ужесточению режима. Поэтому надо стараться больше времени оставаться дома и, конечно же, творить – это самое лучшее решение для человека!",- сказал Дадаш Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)