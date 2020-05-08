Кухня Иреванского ханства! Если представить в виде большого ковра… (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Турции издана книга "Региональная кухня Иреванского ханства" (İrəvan xanlığı bölgə mətbəxi), которая в ближайшее время будет доставлена в Баку, сообщил Trend Life президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов.

Выпуск издания посвящен 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По словам Амирасланова, работа над изданием шла на протяжении пяти лет. В книге представлена широкая информация с красочными иллюстрациями о кухне Иреванского ханства. Он отметил, что из генетической памяти азербайджанского народа никогда не сотрется чувство целостности Азербайджана.

"Если мы сравним региональную кухню Иреванского ханства с другими - Тебризской, Нахчыванской, Гянджинской, Гарабагской, Шамахинской, Шекинской, Ардебильской, то мы увидим, что она тесно связана с кулинарными традициями этих регионов. Блюда, названия продуктов, технология приготовления, кухонные принадлежности и приборы, кулинарные приметы, традиции, праздничная кухня и т.д. практически не отличаются. В Иреванской кухне наиболее четко выражается роль различных видов тендира, саджа, шиша. Таким образом, в ее основе очевиден исламский, мусульманский образ мышления. При сравненииблюд Иреванской кухни с блюдами повара султана Мурада - Махмуда Ширвани (XV век), повара шаха Исмаила Хатаи - Баверчина (1521 год), шаха Аббаса - Усты Нуруллаха (1 590 год), шеф-повара Надира Мирзы Каджара (XIX век) с сегодняшними источниками, мы еще раз убеждаемся в том, что региональная кухня Иреванского ханства является неотъемлемой частью национальной кухни Азербайджана. И можем заявить - наша кухня и культура, присущая азербайджанцам тех краев, продолжают жить. Если представить всю азербайджанскую кухню в виде большого ковра, то Иреванская будет одним из красивейших ее узоров. Если на ковре не будет хватать хоть одного узора, он не будет целостным", - сказал Таир Амирасланов, который в 2018 году провел День Иреванской кухни в Баку.

Иреванское ханство образовалось в середине XVIII века. Это ханство основано Мир Мехти-ханом Афшаром (1747-1752 годы). Столицей был город Иреван, что означает "земная поверхность, обращенная к солнцу". Территория ханства охватывала часть Чухурсаадского бейлярбекства Сефевидского государства. Оно располагалось по обоим берегам реки Араз. На севере ханство граничило с Памбекским, Шамшадильским, Газахским султанатами и Гянджинским ханством, на востоке – с Карабахским и Нахчыванским ханствами, на юге и западе – с Ираном и Османским государством (так в те времена называли Турцию). Население составляли азербайджанские тюрки. Христиане составляли лишь малую часть населения. В своем творчестве, общении, дипломатической и государственной документации жители Иреванского ханства использовали только один язык – азербайджанский тюркский язык.

Ханство было аннексировано Российской империей по завершению Русско-Персидской войны 1826-1828 годов. Отметим, что территория современной Республики Армения в недалеком прошлом была землей азербайджанского государства, коим было Иреванское ханство. Армянское государство на Южном Кавказе впервые было создано в 1918 году. Армянские вандалы сравняли с землей более 300 мечетей на территории Иреванского ханства, в том числе в городе Иреван. В настоящее время армянский вандализм продолжается на оккупированных территориях региона Азербайджана - Нагорного Карабаха.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)