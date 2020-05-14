Как девушка из азербайджанского села Хыналыг искала в Санкт-Петербурге мужа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Кинокомпания "Нариманфильм" совместно с Санкт-Петербургской Школой нового кино завершила производство полнометражного художественного фильма "Фарида", сообщили Trend Life в пресс-службе "Нариманфильм".

Автор сценария и режиссер - Ксения Лагутина, оператор - Дмитрий Наговский, звукорежиссёр - Александр Демьянов, продюсер - Нариман Мамедов.

Главную роль в фильме исполняет молодая актриса Марьям Ибрагимова. Также в картине снимались Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие актеры. Фильм повествует о молодой девушке из селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт-Петербург, чтобы найти мужа. Она не знает ничего о том, где он сейчас. Большой город сводит и разводит её с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову.

Фильм снят в жанре драмы. Съемки картины проводились в Санкт-Петербурге. Премьера картины "Фарида" планируется на лето 2020 года в городе Баку.

(Автор: Вугар Иманов)