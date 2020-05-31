Редкие фотографии маэстро Ниязи и американского пианиста Вана Клайберна

БАКУ/Trend Life/ - Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана опубликовал на своей странице в Facebook редкие фотографии маэстро Ниязи (1912-1984 годы) с известным американским пианистом Ваном Клайберном (1934-2013 годы), сообщает Trend Life.

"Ван Клайберн в Советском Союзе был более известен как Ван Клиберн. Он является выдающимся американским пианистом, первым победителем Международного конкурса имени Чайковского (1958 год). Клайберн гастролировал по разным странам. В 1960 году он выступил в Баку на сцене Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева) с двумя концертами. Первый концерт состоялся 26 июня и был сольным, а на втором, 28 июня, он выступал с Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста СССР Ниязи", - отмечено в сообщении музея.

Информация о гастролях американского музыканта и фотографии представлены в новой рубрике музея "Гастролёры" в социальной сети.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)