Последнее письмо писателя Евгения Войскунского землякам-бакинцам: Хош гюнунуз олсун!

БАКУ/Trend Life/ - B Москве 3 июля ушел из жизни известный писатель-фантаст и военный журналист, уроженец Баку Евгений Войскунский, сообщает Trend Life. Ему было 98 лет…

Евгений Войскунский родился 9 апреля 1922 года в Баку семье фармацевта Льва Соломоновича Войскунского и Веры Соломоновны Розенгауз. Писать фельетоны начал ещё в школе. Окончив школу, уехал учиться в Ленинград, поступил в Академию художеств на искусствоведческий факультет и одновременно на подготовительные курсы архитектурного факультета. В 1940 году призван в РККА. Начал службу в Кронштадте, продолжил на полуострове Ханко, в 1941 году переведён в ВМФ, Великую Отечественную войну провёл на Балтийском флоте; корреспондент газеты «Огневой щит», капитан-лейтенант. Окончил заочно Литературный институт им. А. М. Горького. В начале 1970-х годов переехал из Баку в Москву. Сын Александр (род. 1947) - известный психолог. Евгений Войскунский стал классиком в жанре научной фантастики в 60-70-е годы ХХ века в соавторстве со своим двоюродным братом Исаем Лукодьяновым. В 1980-х годах он написал несколько романов о войне и своем поколении. Писатель является кавалером орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, ордена "Знак Почета", медали "За боевые заслуги", четырежды лауреатом литературных премий им. К. Симонова, им. братьев Стругацких, премии "Венец" СПМ и старейшей советской и российской премии в области фантастики "Аэлита". Перевёл на русский язык многие произведения азербайджанского писателя Гусейна Аббасзаде. Книги Евгения Войскунского "Кронштадт", "Румянцевский сквер", "Балтийская сага", "Полвека любви" представляют образцы реалистической прозы, а "Экипаж "Меконга"", "Ур, сын Шама", "Плеск звёздных морей" - стали классикой советской фантастики.

Известный азербайджанский писатель-фантаст Александр Хакимов говорит, что творчество Мастера, сыграло большую роль не только в его литературной деятельности, но и многих литераторов, Евгений Войскунский был аксакалом национальной фантастики.

"Евгений Львович Войскунский был патриархом советской и азербайджанской фантастики.

Я всегда с трепетом и любовью относился к писателям-фантастам, сформировавшим меня, как личность, но особенную любовь питал к своим землякам, пишущим фантастику, среди которых был Евгений Войскунский. Ощущение того, что люди, пишущие такие интересные книги, ходят по одной с тобой земле под тем же самым небом у того же самого моря и дышат тем же самым воздухом – наполняло душу чем-то таким, непередаваемым… Мальчишкой я и думать не смел, что когда-нибудь сведу дружбу хоть с кем-нибудь из этих гигантов, но вот прошло полвека – и я дружил с Евгением Войскунским… Фантастика, да и только!

Три года назад в клубе "Натаван" при Союзе писателей Азербайджана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Евгения Войскунского. Мероприятие с участием известных писателей, представителей науки и образования было организовано по моей инициативе, я же его и вел. По состоянию здоровья Евгений Львович не смог приехать, но прибыл его сын, известный российский психолог, доцент МГУ Александр Войскунский. Вы не представляете, до чего тепло прошла та встреча! Учащиеся трех бакинских школ присутствовали на ней - Александр Войскунский долго беседовал с ними, а потом зачитал адресованное всем нам письмо своего отца…Это стало последним письмом нашего великого земляка…Светлая память Мастеру!", - сказал Trend Life Александр Хакимов.

Письмо Евгения Войскунского

"Дорогие мои земляки-бакинцы!

Очень вам благодарен за то, что вспомнили обо мне, о моем юбилее. Очень жалею, что не смог прилететь в Баку и дружески пожать вам руки. 95 лет – серьезный возраст, сил маловато… ничего не поделаешь.

Но мысленно я с вами!

Ведь я – коренной бакинец, в этом славном городе я, как говорится: анадан олмушдур. В Баку прошли мое детство и ранняя юность. В моей памяти нисколько не угас, не потускнел этот удивительный город, как бы сбежавший с желтого нагорья к синей полукруглой бухте; город, продутый нордом, с запахом нефти, растворенным в морском воздухе, населенный пестрым многоязычным людом. Баку обладал таинственным очарованием. Нефтяная столица дореволюционных и советских времен. Город контрастов: высоколобые инженеры и погонщики верблюдов, романтичные художники и крикливые алверчи, торговцы всякой всячиной.

Здесь сочинял "звукообразы" и читал "клинопись созвездий" полуголодный Хлебников. Здесь в последний год своей короткой и бурной жизни Есенин закончил щемящие души "Персидские мотивы".

Баку дал миру великого поэта Самеда Вургуна, великого музыканта Узеира Гаджибекова и Мстислава Ростроповича, великого физика Льва Ландау, великого разведчика Рихарда Зорге.

В моей памяти – удивительный голос азербайджанского соловья Бюль-Бюля. Голос певицы Маиловского театра Мухтаровой. В моей памяти – пароход "Демосфен", ходивший от Приморского бульвара до Зыха с его прекрасным пляжем; палуба этого колёсного тихохода всегда была забита ребятней. В моей памяти – купальня, изящные деревянные павильоны на сваях, построенные в 1914 году инженером Баевым. Здесь мы учились плавать. Прекрасная была купальня, все детство связано с ней. Как жаль, что ее, отслужившую свой срок, в пятидесятые годы снесли.

Я учился в 16 школе, а потом, в старших классах – в 1-ой. Эта школа на улице Физули, напротив Ленинской библиотеки – одно из самых драгоценных воспоминаний в моей жизни. Хорошо помню директрису Седову, учителей Плещунова, Пипика, Шишкина и других. И, конечно, соучеников. На выпускном (в 1939) я объяснился в любви девочке из параллельного десятого "б" класса – Лиде Листенгартен. Мы оба уехали в Ленинград: Лида поступила на исторический факультет университета, я – в Академию художеств. Но через год меня, со второго курса, призвали в армию.

Ну, а потом – война. Я воевал в составе Балтийского флота и рассказал об этом в своих книгах, в частности, в мемуарной книге "Полвека любви" (2009) и здесь не стану вдаваться в подробности. Скажу лишь, что мне здорово повезло: уцелел под огнем, не сгнил на холодном дне Финского залива, не загнулся от дистрофии в блокаду. Лида тоже чудом выжила в первую блокадную зиму, в феврале 42-го эвакуировалась с университетом по Ладожской ледовой дороге. Мы всю войну переписывались, она ждала – в конце войны мы поженились.

Прослужив на флоте 16 лет, я осенью 1956 ушел в запас и с Лидой и нашим девятилетним сыном приехал в Баку. Когда-то уехали отсюда 17-летние, наивные, влюбленные. Теперь нам по 34, и мы, битые жизнью и войной, возвратились к родным пенатам – по-прежнему влюбленные.

И начались у меня годы профессиональной литературной работы. Я переводил прозу азербайджанских писателей: Юсифа Алимзаде, Байрама Байрамова, Сабира Азери и особенно много – Гусейна Аббасзаде. С этим писателем, как и я – ветераном войны, меня связала прочная дружба. Я перевел несколько романов Гусейна (в частности, лучшую его книгу "Водоворот"), десяток повестей и множество рассказов.

Я очень благодарен тогдашнему первому секретарю Союза писателей Азербайджана Мехти Гусейну за доброе отношение, за то, что он обратил внимание на сложившуюся в Баку группу писателей-фантастов и провел решение об учреждении Комиссии по научно-фантастической литературе. Подобной Комиссии не было ни в одной союзной республике, да и в Москве.

В работе Комиссии активно участвовали Генрих Альтов, Валентина Журавлева, Рафаил Шапиро (Бахтамов) и мы с Исаем Лукодьяновым – моим соавтором. Мы привлекли в Комиссию молодых, начинающих фантастов: Эмина Махмудова, Павла Амнуэля, Владимира Караханова. Мы подготовили и издали три сборника.

С удовольствием вспоминаю эти бакинские годы.

Мне и теперь, в конце долгой жизни, иногда снится родной город. Чаще всего – Приморский бульвар с купальней, с яхт-клубом, с цветущими олеандрами, с парашютной вышкой. Но во сне я уже с вышки не прыгаю, как когда-то.

Всего вам доброго, друзья-земляки! Хош гюнунуз олсун! "

(Автор: Вугар Иманов)