Дети-экскурсоводы в Доме-музее Гара Гараева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В период пандемии коронавируса Государственным музеем культуры Азербайджана проводятся онлайн-экскурсии в Доме музее выдающегося композитора, ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева, сообщает Trend Life. Экскурсоводами стали школьники – Иван Телегин, Игорь Штофенмахер, Лейла Муршудова и Алиса Лобанова.

Торжественное открытие Дома-музея Гара Гараева в Баку состоялось 1 октября 2018 года. Дом-музей Гара Гараева действует в составе Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана. В экспозицию входят около 300 оригинальных документов и фотографий. Директором является дочь композитора Зулейха Гараева-Багирова. Дом-музей Гара Гараева состоит из трех комнат. В каждой из них представлены фотографии, рукописи, письма, ноты, личные вещи, афиши, программы, фотографии, партитуры, конспекты, книги с пометками из его личной библиотеки, записи голоса композитора, а также эскизы к декорациям балетов, написанных им в разные годы.

Среди важных особенностей музея - использование современных технологий, мультимедийных материалов и интерактивного способа общения с посетителями. Музей оборудован мониторами и дисплеями, с которых можно получить интересную информацию о творчестве композитора. Здесь можно не только изучать представленные экспонаты, но и посредством наушников слушать музыку композитора. Важно, что вся информация в музее представлена на трех языках - азербайджанском, русском и английском, что значительно расширяет возможности информационного поля для туристов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)