В Азербайджане определились победители международного виртуального конкурса ART OLIMPIA (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане прошел пятый Международный конкурс искусств ART OLIMPIA, организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщили Trend Life в оргкомитете проекта.

В связи с пандемией коронавируса и режимом карантина, проект впервые был реализован в виртуальном формате. В конкурсе приняли участие 758 участников из Баку и регионов республики, а также представители четырех стран. Победители и призеры были определены в различных возрастных категориях (3-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-15, 16 лет и старше) и номинациях (струнные, духовые и клавишные инструменты, литературное чтение, классический, эстрадный и народный вокал, современные и народные виды танца, дизайн одежды, изобразительное искусство)

В состав жюри вошли: директор Гимназии искусств при Национальной консерватории Азербайджана Айтян Ахмедова, завкафедрой Азербайджанского государственного университета искусств Сабина Мехтиева, руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, художник Дадаш Мамедов, президент АТА и член правления СМА Азиз Азизов.

"Традиционная международная олимпиада по искусству в предыдущие годы проводилась в течение двух дней. Количество участников росло, и в 2019 году в ней приняли участие 7000 участников, в том числе из зарубежных стран. Количество участников в этом году можно считать успешным, учитывая сложившуюся ситуацию в связи с пандемией коронавируса. Очень надеемся на скорейшее решение этой глобальной проблемы. Главное – это развитие творческого потенциала подрастающего поколения, установление дружеских связей между странами, пропаганда культуры и искусства различных народов. От имени нашей команды мы благодарим членов жюри и учителей юных конкурсантов, желаем дальнейших успехов", - отметил Азиз Азизов.

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(Автор: Вугар Иманов)