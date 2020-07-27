Танец в военной форме и с флагом Азербайджана на песню Муслима Магомаева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор, лауреат международных конкурсов, руководитель московской школы гимнастики и танца "Олимп Граций" Фарид Казаков представил клип "Мой Азербайджан", сообщает Trend Life.

Артист предстал в военной форме, танцуя с флагом Азербайджана под композицию великого Муслима Магомаева "Азербайджан". Режиссер – Самира Халафова.

"Все прогрессивное человечество выражает решительный протест оккупационной политике Армении. Во многих странах мира проходят массовые акции против постоянных армянских провокаций и оккупации двадцати процентов территории Азербайджана, требуя освобождения нашей земли и возвращения беженцев. Как творческой личности, мне тоже захотелось внести свою небольшую лепту в этот процесс. В 2017 году я представлял Азербайджан на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи, выступив перед 25.000 зрителями со специально поставленным хореографическим номером "Мой Азербайджан" на композицию Муслима Магомаева "Азербайджан". Выступление было встречено овациями, а организаторы отметили, что этот номер был один из самых сильных за всю историю фестиваля! Для меня это была большая честь и радость, что достойно представил страну. Сейчас, в это непростое время для всех нас, я решил воссоздать этот номер в виде клипа и посвятить его памяти шехидов, павших за независимость Азербайджана и освобождение страны от армянских агрессоров, во имя поддержки нашего народа и любви к своей стране!", - отметил Фарид Казаков.

По его словам, каждая творческая личность должна способствовать поднятию уровня нашей страны на международном уровне.

"Мы должны стремиться к этому посредством своей деятельности. С самого детства я успешно представляю Азербайджан на международной арене, явлюсь обладателем гран-при и победителем множества значимых танцевальных конкурсов и фестивалей. И это очень важно. Дело не во мне, а в том, что когда объявляют имя победителя и произносят имя родного Азербайджана – это самые лучшие чувства в мире! Дай Аллах крепкого здоровья и силы всему нашему азербайджанскому народу! Процветания нашему родному и любимому Азербайджану!" – добавил Фарид Казаков.

(Автор: Вугар Иманов)