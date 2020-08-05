"Небо без границ" – радиопьеса Гюнель Анаргызы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети представлен проект руководителя Бакинского книжного центра (Baku Book Center), писательницы Гюнель Анаргызы (Рзаева) – радиопьеса "Sərhədsiz səma" (Небо без границ), сообщает Trend Life.

Отметим, что "Sərhədsiz səma" - это первая радиопьеса Гюнель Анаргызы. Она была создана около двух недель назад.

"Sərhədsiz səma" – это воспоминания Азера о Карабахской войне, его "диалог сквозь время" с сослуживцем, ставшим шехидом.

Пьесу озвучивали известные актеры Кямран Агабалаев и Хазар Сулейманлы. Звукорежиссеры – Теймур Абдуллаев и Пярвиз Исагов (ProMete).