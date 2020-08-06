Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО)

Культура 6 августа 2020 15:49 (UTC+04:00)
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня народная артистка Азербайджана, проректор по международным связям Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова отмечает 55-летний юбилей, сообщает Trend Life.

Тарана Мурадова родилась 6 августа 1965 года в Баку. Интерес к танцевальному искусству проявляла с раннего детства. Тарана Мурадова окончила Бакинскую хореографическую школу (сейчас – Бакинская хореографическая академия), выпускница Государственного института искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и Московского государственного юридического университета.

"С раннего детства я была влюблена в балет, а моим кумиром была Майя Плисецкая. Собирала все материалы о ней, а также все номера журнала "Советский балет", зачитывалась статьями о биографиях всех великих балерин. Я ходила вместе с мамой и сестрой на все спектакли Театра оперы и балета, и мечтала стать именно балериной. Когда в моем возрасте дети смотрели мультфильмы, я впивалась глазами в голубой экран, пристально наблюдая за выступлением балерин, которых называла "порхающими куколками", и мечтала также порхать на сцене. Эти плавные повороты, па, прыжки, фуэте, мне казалось, что танцовщиц подвязывают невидимой леской сверху, чтобы они парили в воздухе. С трудом уговорила родителей записать меня в кружок танцев, когда мне было 4 года. Через пять лет родители хотели, чтобы я прекратила занятия танцами. Но я заявила, что буду поступать в балетную школу. Особенно мама была против моего выбора, говорила, что это несерьезная профессия, танцовщиц не берут замуж, и видела меня юристом. Только старшая сестра Нигяр отнеслась тогда к моему желанию с пониманием, так как она водила меня на танцы и видела, с каким воодушевлением дети занимаются".

В 1982 году Мурадова – танцовщица Азербайджанского государственного ансамбля танца, с 1985 года – солистка ансамбля, с 1995 года – также балетмейстер ансамбля.

"В училище у меня были прекрасные педагоги, такие, как Лейла Векилова и Хумар Зульфугарова. Они дали мне очень хорошую школу. На государственном экзамене Лейла Векилова предложила мне танцевать в Государственном ансамбле танца и через полгода я начала работать в этом коллективе под руководством Афаг Меликовой.

Да, мечтала стать балериной, но Всевышний так решил, что не стала ею, а посвятила себя национальным танцам. И все же, считаю себя счастливым человеком, так как добилась всего своим трудом, целеустремленностью, и настолько верю во Всевышнего, что куда бы я ни шла, передо мной всегда открывались все двери. Конечно, трудности у меня всегда были, но старалась их преодолевать. Дело в том, что я человек сильной воли и очень терпеливая, даже в минуты отчаяния, в те минуты, когда любой человек сломался бы или утратил бы над собой контроль, великая вера в Аллаха спасала меня".

Выступления Тараны Мурадовой как в Азербайджане, так и за рубежом всегда были встречены публикой с большим интересом. За ее плавными, грациозными движениями зрители следили не отрывая взгляда.

"Искусство, сцена - большая школа жизни. Я не стала бы разделять, здесь все взаимосвязано. В процессе профессионального становления вырабатывается терпение, выдержка, целеустремленность. Учишься бороться за лучший результат, стремишься быть первым, лучшим. Танцуя на сцене, не имеешь права подвести своих коллег, обязан достойно представить свою страну. Если бы зритель мог услышать биение наших сердец перед выходом на сцену! Один шаг - и ты взлетаешь! Да… Иначе и не скажешь: искусство - это полет!

Trend Life поздравляет народную артистку Азербайджана Тарану Мурадову с юбилеем, желает ей крепкого здоровья, благополучия и реализации всех намеченных планов.

В статье использованы материалы из открытых источников в интернете.

Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Один шаг - и ты взлетаешь! Народная артистка Тарана Мурадова отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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