Венгрия глазами юных азербайджанцев – конкурс от посольства

БАКУ/Trend Life/ - В связи со 100-летием со дня смерти известного венгерского художника Дьюлы Бенцура, посольство Венгрии в Азербайджане в сотрудничестве с Art Studio Nargiz и при поддержке посольства Азербайджана в Венгрии, министерства образования Азербайджана, журнала NARGIS и сети книжных магазинов Libraff объявляют конкурс рисунков для азербайджанских детей в возрасте от 6 до 17 лет, сообщили Trend Life в посольстве.

Цель конкурса - сфокусировать интерес и творчество молодого поколения к изобразительному искусству. В этот нелегкий период пандемии организаторы хотят мотивировать азербайджанских детей к безопасной и полезной деятельности, а также выявить талантливых последователей Дьюлы Бенцура среди азербайджанцев.

По условиям все представленные на конкурс произведения должны содержать элементы, связанные с Венгрией, это могут быть исторические здания, животные, обитающие на территории этой страны, известные личности, венгерские сказки.

Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены в любом традиционном жанре живописи. Фотографии, скульптуры и цифровая живопись, или другие произведения искусства, созданные в цифровом виде, к участию в конкурсе не допускаются. Картина должна быть собственной оригинальной работой автора с кратким описанием того, как она связана с Венгрией.

Будут выбраны пять лучших работ в следующих возрастных категориях - 14-17 лет, 10-13 лет, до 10 лет. Работы должны быть представлены родителями участников или законным представителем.

Победители получат сертификат от посольства Венгрии в Азербайджане и награды от организаторов. Все произведения, отмеченные наградами, будут представлены на выставке, организованной посольством. Участие в конкурсе – бесплатное.

Конкурс продлится до 5 сентября. Каждый участник должен прислать три фотографии своих работ размером не менее 1200 х 800 на адрес электронной почты: sh5photocompetition@gmail.com; naraazizova@yahoo.com. Подтверждение будет отправлено всем участникам.

Победители будут объявлены до 13 сентября на официальной странице посольства в Facebook.

В состав жюри вошли - посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, основатель Арт-студии Nargiz, художник Наргиз Гулиева, член Художественного фонда Венгрии и Ассоциации венгерских художников изобразительного искусства и прикладного искусства Эстер Кнейс.

После объявления победителей они должны будут отправить свои работы в посольство Венгрии в Азербайджане до 25 сентября (Баку, Ичери Шехер, 1004, ул. Мирзы Мансура 72.).



(Автор: Джани Бабаева )