Париж на карантине… - взгляд азербайджанского фотографа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фотограф Майя Багирова, живущая во Франции, представила серию фотографий "Улицы Парижа во время карантина", сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Опустевшие на фоне карантинных ограничений улицы, площади и парки, закрытые магазины и кафе... Привычный ритм города, в котором кипела жизнь, поменялся.

Отметим, что Майя Багирова родилась в Баку. В Париж переехала в 2016 году. Багирова прошла обучение в одной из ведущих фотошкол Европы - Spéos. В 2015 году она приняла участие в выставке в галерее Carrousel du Louvre в Париже, в 2018 году - в конкурсе журнала "Paris Match" и была удостоена престижной награды.

В апреле 2019 года в галерее Art Tower в Баку прошла персональная экспозиция Майи Багировой под названием "Париж".

(Автор: Джани Бабаева)