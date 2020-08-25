Четвертый сезон "Ты супер!" на НТВ - Азербайджан в числе участников

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана примет участие в четвертом сезоне международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт НТВ.

Новый сезон проекта на российском телеканале НТВ стартует в сентябре.

В четвертом сезоне "Ты супер!", как и в суперсезоне, примут участие не только новые ребята, но и участники прошлого сезона. В этом году покорять профессиональное жюри и завоевывать любовь зрителей будут ребята из России, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Грузии и других стран.

"Однажды выйдя на сцену "Ты супер!", дети навсегда становятся частью большой семьи и сообщества единомышленников. Для многих участников проект стал решающим при выборе профессии и целей в жизни, а некоторые ребята обрели семью. Мы стараемся сделать так, чтобы с финальным выпуском сезона дети не терялись и продолжали развивать свой талант, именно поэтому нам кажется важным взаимодействие старых и новых участников конкурса. И раскрою небольшой секрет: в новом сезоне финалисты "Ты супер!" будут выступать со своими сольными работами как настоящие звезды", - отметил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Напомним, что в 2017 году Азербайджан на конкурсе "Ты супер!" представляли Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова, во втором сезоне проекта (2018 год) - Намиг Джабраилов и Самед Новрузов, в третьем сезоне (2019 год) участвовала Ханым Ахмадиева.

Также в 2017 году в проекте "Ты супер! Танцы" от Азербайджана выступали Аббасгулу Сафаров, Илькин Гусейнов, Севиндж Бехбутова и Севда Фатуллаева.

(Автор: Джани Бабаева)