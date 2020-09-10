А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО)

Культура 10 сентября 2020 20:01 (UTC+04:00)
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Trend Life проект "А вы знаете, что он (она) – Бакинец (Бакинка)?" очередной материал посвящен всемирно известной пианистке Белле Давидович.

16 июля всемирно известной американской пианистке и педагогу исполнилось 92 года…Она пробыла на концертной эстраде невероятно долгий срок - более семидесяти лет. В 1937 году, в 9-летнем возрасте, Белла Давидович дебютировала в родном Баку с Первым концертом Бетховена для фортепиано с оркестром, а 1 апреля 2011 года, в Гринсборо пианистка вышла на сцену в последний раз. Между этими двумя выступлениями — сотни концертов в крупнейших залах мира, множество переполняющих память впечатлений. Мировые СМИ нарекли ее "Поэтом фортепиано".

Белла Давидович родилась 16 июля 1928 года в Баку, в семье хирурга, заслуженного врача Азербайджанской ССР Михаила Давидовича и заслуженной артистки Азербайджанской ССР, концертмейстера Азербайджанского государственного театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова Люси Ратнер. Дед - заслуженный артист Азербайджанской ССР, концертмейстер Театра оперы и балета Исаак Ратнер.Она выпускница школы для одаренных детей при Азербайджанской государственной консерватории им. Гаджибекова.

"Я полюбила музыку наверное, потому, что в доме было радио. Будучи совсем маленькой, я много слушала ее по радио. Особенно мне нравился один из вальсов Шопена, который часто передавали. Этот Вальс си-минор я могла слушать бесконечно. И в комнате в которой мы жили, было пианино. Мне было всего три с половиной года, когда я самостоятельно взобравшись на стул и открыв крышку инструмента, начала пытаться подбирать на слух мелодию этого вальса. Сначала одним пальцем правой руки, потом стала играть двумя руками. Родители обратили на это внимание и стали со мной заниматься".

В 19 лет Ратнер была принята в Московскую консерваторию, а через два года пришел первый успех на международной арене. Она одержала блестящую победу на Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве. С начала 1950-х годов активно выступала с концертами в Советском Союзе и за рубежом, много записывалась на пластинки. Регулярно выступая с оркестром Ленинградской филармонии, завоевала славу одной из лучших исполнительниц в СССР, и вскоре стала одной из самых востребованных пианисток мира. Однако, в 1958 году она потеряла любимого супруга, известного скрипача Юлиана Ситковецкого, который скончался в возрасте 33 лет от онкологического заболевания. Эта потеря очень серьёзно сказалась на ее состоянии. Спасением стал единственный 4-летний сын Дмитрий, который также родился в Баку, и, конечно же, творчество.

"Меня посетил по просьбе королевы Елизаветы посол Бельгии. Королева, кстати, присылала лекарства во время болезни мужа, фрукты в госпиталь, пока он еще был жив, прислала цветы на его похороны. И посол после смерти Юлиана меня спросил: "Чем вам помочь?". Я, естественно, сказала, что мне ничего не надо. Он подошел к роялю, погладил его и говорит: "Вот это вас спасет". И был прав абсолютно. Я не играла полтора месяца. И потом начала заниматься".

Белла очень любила Юлиана, ей было всего 29 лет, красива и элегантна, многие пытались завоевать ее сердце, но она так и не вышла замуж.

"Я все время была на гастролях, потому что многочисленные поездки помогали мне еще и растить сына. Да, нужны были деньги! А что в те годы в Советском Союзе могла заработать молодая мать-одиночка? Я ведь очень рано осталась одна…

Я жила ради сына и ради музыки. И ради мужа. У нас с Юлианом была не просто, а настоящая, большая любовь. Мы вместе играли, вместе путешествовали. Юлиан не дожил до 33-летнего возраста, уходил он мучительно... В 29 лет я осталась вдовой. Больше замуж никогда не выходила. Я нравилась многим мужчинам, и мне нравились некоторые, но в качестве мужа, отца моему сыну я не видела никого. И я хотела, чтобы Дмитрий сохранил свою фамилию – Ситковецкий".

В 60-е она была единственной женщиной в чисто мужской звездной компании - Рихтер, Гилельс, Ойстрах, Коган. Для Беллы Давидович игра на инструменте всегда была сродни пению, она и сама признавалась, что "ощущает музыку вокально". С 1962 года начала преподавать в Московской консерватории. В 1967 году сольный концерт в Нидерландах принес ей европейскую славу. Через четыре года пианистка провела блестящий концертный тур по Италии. В 1972 году получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Однако в середине 70-х в ее жизни произошли коренные перемены. Её сын Дмитрий в 1977 году, в 23-летнем возрасте, эмигрировал в США, а ей было запрещено выезжать за границу. Однако через год также удалось покинуть СССР.

"Мой сын хотел учиться в Julliard School of Music. Я сопротивлялась довольно долго. Плохо себе представляла, как буду жить в Америке. К тому моменту я уже шестнадцать лет работала в Московской консерватории. Но после отъезда сына ко мне поменялось отношение. Власти полностью закрыли мою зарубежную концертную программу, а затем последовали ограничения для участия в международных конкурсах и моих учеников. Это и поставило точку в моем решении отправиться к сыну. Я вынуждена была подать заявление, забрать маму, сестру и уехать".

Перед отъездом Белла Давидович попрощалась с Союзом, выступив с концертом в родном Баку в Государственной филармонии имени Муслима Магомаева, где Азербайджанским государственным симфоническим оркестром дирижировал Рауф Абдуллаев. А после были стерты записи ее музыкальных произведений, имя одного из лучших в мире интерпретаторов музыки Шопена перестало звучать в советском теле - и радиоэфире. Но за границей ее звезда продолжала сиять. В 1979 состоялся её первый концерт во всемирно известном Карнеги-холле, за которым последовали многочисленные выступления как соло, так и с ведущими оркестрами США.

"В Нью-Йорке меня ждала полная неопределенность. Я никогда не играла в Америке. Меня знали в Италии, меня хорошо знали в Голландии, в ГДР, в Болгарии, в Чехословакии. И все. Поэтому я ехала в полную неизвестность. Но сложилось так, что на мои последние гастроли в Италии попал американский менеджер – Жак Лайзер. Он мой концерт записал на пленку. И по приезде в Америку Лайзер тиражировал эту запись повсюду, где только можно. Благодаря Лайзеру в октябре 1979 года состоялся мой дебют в Carnegie Hall. Этот концерт дал мне зеленую улицу. Музыкальная карьера в Америке сложилась успешно".

Через несколько лет Давидович приняла американское гражданство и стала преподавать в Джульярдской школе в Нью-Йорке (Julliard School of Music). Пианистка также давала многочисленные мастер-классы в США и Европе. Интересно, что в начале перестройки Давидович стала одной из первых советских музыкантов, уехавших ранее из Союза, которым было разрешено вновь выступить в СССР. Её сольные концерты, а также камерные выступления с сыном и с квартетом имени Бородина пользовались большой популярностью.

В основе репертуара Давидович - сочинения композиторов XIX века Мендельсона, Шумана, Листа и других. Она регулярно участвовала в жюри международных фортепианных конкурсов, среди которых Конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе, Конкурс имени Шопена в Варшаве, Конкурс имени Бузони в Больцано и др. А сын — Дмитрий Ситковецкий стал известным скрипачом, лауреатом международных конкурсов, много гастролировал в Европе, жил в Германии и Великобритании, возглавлял музыкальные фестивали в Финляндии, Швеции и США, был главным дирижёром национального оркестра Северной Ирландии и Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова, выступает с концертами во многих странах. Внучка - Джулия Ситковецки стала оперной певицей.

Сегодня Белла Давидович живет одна, часто созванивается с сыном Дмитрием, который живет в Лондоне, с друзьями. Она с грустью рассказывает, что живет здесь не по своей инициативе, это было желанием ее сына.

"Я жила ради сына и ради музыки. Было тяжело, конечно, но, приехав сюда, моя жизнь была сломана, хотя карьера сложилась неплохо, были концерты с лучшими оркестрами и дирижерами мира и Америки в лучших залах... Годы и одиночество делают свое дело…Я живу в Нью-Йорке в хорошем районе Западного Манхэттена. Это прекрасное место для прогулок. Всегда есть скамейки, чтобы посидеть. Роскошный парк. Так что место очень хорошее".

И родной Баку остается лишь в воспоминаниях…

"Воспоминания самые нежные и теплые, город, люди… Мы же жили рядом с Оперным театром, где работали моя мама и мой дед, поэтому я знала, в какой день идут азербайджанские спектакли или оперы. Мама приносила домой оперные клавиры, и, например, оперу "Кёроглу" я прекрасно знала наизусть. Я слышала мугам и азербайджанскую народную музыку, исполнителей. Все это я очень хорошо помню, это было мое – родное, и я выросла на этом! Знаете, я вспоминаю почему-то Асафа Зейналлы, его маленькие пьески. К сожалению, ни Гара Гараева, ни Фикрета Амирова играть мне не довелось... Баку – город моего детства и рождения моего сына. Дмитрий родился в Баиловском роддоме им. Крупской. Тогда ведь до момента рождения ребенка не знали – будет ли это мальчик или девочка. Правда, когда я уже была на последнем месяце беременности, мне на улице встретилась пожилая азербайджанка. Она обогнала меня, уверенно бросив мне вслед: "Ханум, у тебя мальчик будет". И ей я почему-то поверила…Помню визиты и встречи с друзьями и учениками. Помню, когда еще ребёнком встречалась с выдающимся композитором Муслимом Магомаевым, дедушкой певца Муслима Магометовича. Высоко ценю искусство Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева, которые являлись носителями высокой культуры исполнения. Незабываема огромная работа, которая была проделана Азербайджанским телевидением при участи талантливой Тамиллы Ашумовой на съёмках документального фильма о моей жизни и творчестве. Конечно, особо отмечу внимание ко мне Президента Азербайджана Гейдара Алиева, а также нынешнего Президента Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан ханум. Разумеется, мне хочется побывать в Баку. И это желание, возможно, найдет продолжение…".

В статье использованы материалы из различных источников в интернете

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что всемирно известная американская пианистка — Бакинка? Все ее записи были стерты в СССР (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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