Прозвенел школьный звонок: азербайджанские звезды проводили детей в первый класс (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - День знаний всегда заставляет волноваться первоклассников и их родителей. Школа — новый этап в жизни каждого ребенка, поэтому родители стараются сделать все, чтобы этот день получился торжественным и незабываемым.
Аккуратно выглаженная школьная форма, новый портфель, первый букет для первой учительницы… Trend Life предлагает посмотреть, кто из азербайджанских звезд проводил сегодня детей в первый класс.
Заслуженный артист Азербайджана, певец Васиф Магеррамли поздравил всех школьников с началом учебного года, и пожелал успехов своему сыну-первокласснику Мухамедали.
Омар – сын композиторов Ульвии и Бабира Бабирли готов "грызть гранит науки".
Впечатляющим этот день стал и для певца Джейхуна Алиева, он впервые проводил в школу дочку Ираду.
Дочь представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Дианы Гаджиевой (Dihaj) тоже среди первоклашек.
Первый школьный звонок прозвенел и для Джанель – дочери популярного Instagram-блогера Анжелики Гусейновой
Исполнитель Турал Мехри поделился в социальной сети фотографией с сыном первоклассником, и пожелал ему успехов в учебе.
Радостное событие в семье композитора Пике Ахундовой, ее сын сделал первый шаг на пути во взрослую жизнь.
Сын популярной певицы Марьям Шабановой пообещал звездной маме с первого класса учиться на отлично.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)