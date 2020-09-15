Прозвенел школьный звонок: азербайджанские звезды проводили детей в первый класс (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - День знаний всегда заставляет волноваться первоклассников и их родителей. Школа — новый этап в жизни каждого ребенка, поэтому родители стараются сделать все, чтобы этот день получился торжественным и незабываемым.

Аккуратно выглаженная школьная форма, новый портфель, первый букет для первой учительницы… Trend Life предлагает посмотреть, кто из азербайджанских звезд проводил сегодня детей в первый класс.

Заслуженный артист Азербайджана, певец Васиф Магеррамли поздравил всех школьников с началом учебного года, и пожелал успехов своему сыну-первокласснику Мухамедали.

Омар – сын композиторов Ульвии и Бабира Бабирли готов "грызть гранит науки".

Впечатляющим этот день стал и для певца Джейхуна Алиева, он впервые проводил в школу дочку Ираду.

Дочь представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Дианы Гаджиевой (Dihaj) тоже среди первоклашек.

Первый школьный звонок прозвенел и для Джанель – дочери популярного Instagram-блогера Анжелики Гусейновой

Исполнитель Турал Мехри поделился в социальной сети фотографией с сыном первоклассником, и пожелал ему успехов в учебе.

Радостное событие в семье композитора Пике Ахундовой, ее сын сделал первый шаг на пути во взрослую жизнь.

Сын популярной певицы Марьям Шабановой пообещал звездной маме с первого класса учиться на отлично.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)