В Баку награждены победители конкурса "Расскажи историю музейного экспоната" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств прошла церемония награждения победителей конкурса "Muzey eksponatının hekayəsini sən danış" ("Расскажи историю музейного экспоната"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Основная цель конкурса, объявленного министерством культуры 14 апреля текущего года - развитие творческой активности, выявление талантливых авторов, повышение интереса к культуре и искусству.

В рамках конкурса вниманию подписчиков страницы Museum.az в социальной сети Facebook были представлены 14 уникальных экспонатов, хранящихся в фондах ведущих музеев – Национальном музее искусств и Национальном музее ковра. Среди экспонатов - ковры, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства и другие. Участники конкурса, выбрав один экспонат, должны были посвятить ему свой рассказ.

Конкурс проходил по четырем категориям – Гран-при (три победителя), "Лучший рассказ, написанный на иностранном языке" (четыре победителя), "Лучший рассказ школьника" (три победителя) и "Лучший рассказ" (9 победителей). В целом жюри конкурса выбрало 19 победителей.

Отметим, что учитывая требования установленного в стране режима карантина, на церемонию награждения были приглашены пять победителей двух основных категорий - Гран-при и "Лучший рассказ школьника".

Выступая на мероприятии, первый замминистра культуры, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов поздравил победителей конкурса.

Было отмечено, что в период, когда весь мир борется с коронавирусной инфекцией (COVİD-19), в Азербайджане, как и в других странах, люди большую часть свободного времени проводят в интернет-пространстве. В связи с этим министерство культуры реализует ряд онлайн-проектов, одним из которых стал - "Расскажи историю музейного экспоната".

Анар Керимов подчеркнул незаменимую роль музеев в пропаганде культурного наследия. Было отмечено, что государство с вниманием и заботой относится к данной сфере, в стране создаются все необходимые условия для организация работы музеев в соответствии с современными требованиями.

Было отмечено, что в настоящее время музеи, помимо своих основных функций по сбору, сохранению, изучению и демонстрации экспонатов, также становятся культурно-образовательными и просветительскими центрами.

Анар Керимов добавил, что ознакомился с работами, представленными на конкурс, и подчеркнул, что они написаны интересно, профессионально и содержательно.

Было отмечено, что победителям, не присутствующим на мероприятии, будут переданы дипломы и подарки.

Планируется, что рассказы победителей будут изданы в едином сборнике, и представлены общественности.

После мероприятия Анар Керимов ознакомился с экспозицией Азербайджанского национального музея искусств. Директор музея, профессор, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев рассказал о демонстрируемых экспонатах.

(Автор: Джани Бабаева)