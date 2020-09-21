"Это моя Родина!" - награждены победители конкурса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) состоялось награждение победителей фотоконкурса "Bu, mənim Vətənimdir!" ("Это моя Родина!"), сообщает Trend Life со ссылкой на музей.

Мероприятие прошло в соответствии с правилами карантинного режима, количество участников не превышало 10 человек.

Конкурс проходил по следующим номинациям: "Мой край" – победитель Ильхам Мустафаев; "Мой город" - победитель Этибар Джафаров; "Обычаи и традиции" – победитель Фаргана Гасымлы; "Природа Азербайджана" – победитель Махир Рустамли; "Море" – победитель Араз Адилоглу; "Горы" – победитель Замин Джафаров; "Вид сверху" – в данной категории победитель не выявлен.

Фотоработы, вошедшие в первую пятерку в каждой категории конкурса, будут опубликованы в журналах "IRS" и "Azerbaijan Airlines", а также в книгах серии "Irs-Heritage-Наследие" издательского дома "IRS Publishing House".

В состав жюри вошли: вице-президент Международной гильдии профессиональных фотографов России Сергей Киврин (председатель жюри), главный редактор журналов "IRS" и "Azerbaijan Airlines" Муса Марджанлы, шеф-редактор дубайского издательства "IRS Publishing House" Андрей Васильев и дизайн-директор журнала "Azerbaijan Airlines" Елена Чирикова.

Конкурс проводился при организации Объединения фотографов Азербайджана (ОФА) и журнала IRS.

(Автор: Джани Бабаева)