Юбилей фильма "Тегеран-43"! Съемки в Баку, воспоминания актеров, кто на самом деле спас Сталина, Рузвельта и Черчилля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В 1980 году на советские экраны вышел детективный двухсерийный фильм "Тегеран-43", посвящённый событиям военного времени. Совместный проект СССР, Франции и Швейцарии, который вызвал огромный интерес. Только в СССР за первый год проката посмотрело около 50 млн. зрителей - это был рекорд! А в мире эта цифра достигла 100 млн. В итоге тандем режиссёров Владимир Наумов и Александр Алов получили главные награды Всесоюзного и Московского кинофестиваля, и два международных приза. Фильм был также кандидатом на получение Государственной премии СССР, но её получила картина "Москва слезам не верит".

Фильм "Тегеран-43" основан на реальных событиях. Картина повествует о событиях, которые разворачиваются в Тегеране, где планируется проведение конференции с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля. Целью встречи была стратегия борьбы с фашистской Германией и её союзниками, открытие второго фронта в Западной Европе, обсуждение планов по послевоенному устройству мира. Немецкое руководство направляет в столицу Ирана своих диверсантов, чтобы сорвать переговоры своих противников путем проведения операции по уничтожению лидеров "большой тройки". Секретную операцию под названием "Длинный прыжок" разработал оберштурмбаннфюрер Отто Скорцени. Предотвратить эти действия должен разведчик Андрей Бородин или Анри (Игорь Костолевский) вместе со своими подчинёнными. В то же время он влюбляется в переводчицу Мари (Наталья Белохвостикова), с которой, однако, вынужден расстаться. В 70-е годы обнаруживается киноплёнка, на которую были сняты некоторые события того года. Выжившие немецкие агенты пытаются найти и уничтожить плёнку, а вместе с ней и свидетелей - Андрея и его возлюбленную. Советскому герою вновь предстоит побороться за свою жизнь и честь.

Представляем читателям Trend Life интересный материал о съемках этого фильма.

Местом для съемок планов Тегерана был выбран Баку. Основная часть съемок проходила в древней части Ичери шехер, а также на Абшеронском полуострове, в селе Гала. В частности, съемки проводились на площади рядом с Девичьей башней, около мечети Джума, по улице Хагигат Рзаевой и Асафа Зейналлы, в Мугам-клубе, доме Гани Мамедова и т.д. Съемки были также проведены в Москве и Париже.

Звезды советского и мирового кино

В главных ролях снимались как известные советские актёры Игорь Костолевский и Наталья Белохвостикова, так и звёзды мирового кино Ален Делон, Курд Юргенс, Клод Жад, Майк Маршалл, Жорж Жере и другие.

Игоря Костолевского утвердили без проб, но в начале съемок едва не лишился роли. За время отдыха он значительно прибавил в весе, и режиссер Владимир Наумов поставил ему условие: советский разведчик должен быть в идеальной форме. За несколько недель ему удалось привести себя в порядок, и тогда его допустили к съемкам. Впоследствии, Игорь Костолевский называл этот фильм самой большой своей актерской удачей, "Тегеран-43" сделал его настоящим кумиром советских зрителей и принес актеру международную славу.

Игорь Косталевский вспоминает: "Мне особо запомнились ночные съемки в Ичери шехер. Хотите – верьте, хотите – нет, но каждый раз, выходя к камере, я ощущал какое-то непроизвольное чувство страха: кругом темень, какие-то вдали мелькают смутные тени, из ближайшей подворотни доносятся хриплые голоса… Хотя и был мой герой-разведчик Андрей Бородин не робкого десятка и при оружии, и сам я понимал прекрасно, что там, за пределами съемочной площадки, бурлит веселая жизнь большого современного города, в котором живут добрые люди, искренние друзья".

Главная женская роль досталась супруге режиссера Владимира Наумова, актрисе Наталье Белохвостиковой. Но и ей на съемках пришлось несладко – ее героиня-переводчица должна была говорить на фарси, и актрисе нужно было выучить фразы на незнакомом языке. К тому же в фильме ей предстояло сыграть 3 роли – саму переводчицу, ее маму и дочь. Сложный грим занимал по 5 часов. В фильме также снимались такие известные советские актеры как Альберт Филозов, Николай Гринько, Глеб Стриженов, Всеволод Санаев, Владимир Басов, Баадур Цуладзе и другие.

Наталья Белохвостикова вспоминает: "Это был первая советская кинолента, в съемках которой принимали участие актеры разных стран, школ и национальностей. За время съемок актерский состав стал настоящей огромной дружной семьей. У нас складывалось ощущение, что актер - это национальность. И неважно, где ты родился и учился. Мы все ранимы, все после команды "стоп" кидаемся к режиссеру и спрашиваем: "Ну как? Что было? Получилось, не получилось?". Самые гениальные впечатления, конечно, у меня сложились от Азербайджана. На премьере в Баку было несколько тысяч человек, а я сидела рядом с Гейдаром Алиевым. Как я волновалась, не передать словами. Я очень благодарна ему за то, что он и опекал нас, и смотрел с нами эту картину. Это было здорово! Главное, что этот город был ужасно дружелюбен по отношению к нам, потому что мы снимали там не один месяц. Люди, которые пускали нас в свои дома, обязательно должны были накормить нас. Так было на протяжении всего периода съемок. Это безумное море, на которое мы каждое утро выходили и смотрели. И конечно, эти встречи с Гейдаром Алиевичем, которые были не только про кино, но и о жизни. Они были так мудры, они были так проникновенны. У меня все время было ощущение, что встречаются люди, которые очень дружны, которые очень давно друг друга знают. Это особый талант, особый дар. Я понимаю, чем мощнее человек, тем он демократичнее, тем он проще, тем он доступнее. Именно поэтому те многодневные уроки общения, которые я с ним получила, запомнились на всю жизнь. И я благодарна судьбе за то, что они были. Потому что если бы по окончанию той колоссальной работы не было бы такой феерической отдачи совершенно гениального человека, я, наверное, совершенно по-другому расценивала свое участие в этой картине. Я всегда буду помнить слова, которые были мне сказаны, и реакцию зала, который аплодировал стоя минут десять. И это дорого стоит, поверьте".

Участие Алена Делона значительно подогрело интерес к фильму еще задолго до премьеры. Роль французского инспектора Фоша, хоть и не была главной, но самое участие мировой звезды говорило о многом. Ален Делон не выдвигал никаких особенных требований, только однажды попросил поменять место съёмок - Елисейские поля. Мол, он бешено популярен и поклонники могут сорвать съемочный процесс. Австрийский актёр Курд Юргенс тут же предложил поменять Делона на Бельмондо… Слова актёра задели, и больше о смене места он не заговаривал. Сцену всё-таки сняли на Елисейских полях, но работать и правда пришлось в плотном кольце фанатов Делона.

В фильме также снимались известные азербайджанские актеры Нодар Шашигоглу и Алескер Мамедоглу, сыгравший канатчика Гулама Рза.

Алескер Мамедоглу вспоминал: "Я снимался в Москве и Баку. Все актеры фильма были очень талантливы. К примеру, Наталья Белохвостикова, игравшая переводчицу с персидского, или Игорь Костолевский, сыгравший одну из лучших своих ролей. Альберт Филозов, вообще, был для меня необыкновенным человеком. Представители иранского консульства учили нас говорить на фарси. Все было организовано строго и точно. Знаете, тогда не каждого брали на роль в таком фильме, для каждого это было большим счастьем. Столько лет прошло, а фильм этот до сих пор смотрится с удовольствием…"

Как Баку стал Тегераном – преображение

Режиссер Владимир Наумов вспоминает: "Баку тогда перевоплотился в столицу Ирана. Все настолько хорошо получилось, что заграничные зрители даже не догадались, что съемки Тегерана времен Второй мировой войны были в Баку. Выбор пал на Баку так как, в 1978 – 1979 гг. в Тегеране была Исламская революция и съемки были невозможны. Мы решили остановить свой выбор на Баку, так как Иран и Азербайджан во многом тогда были похожи. Тем не менее, съёмочной группе пришлось сильно потрудиться. На улицах развешивали иранские ковры, посуду, вывески на фарси, которые соответствовали тому времени. Только бакинские дворики не пришлось изменять, они были очень колоритны и подходили для фильма. Баку очень универсальный и красивый город".

Столице Азербайджана было не впервой преображаться – в различных фильмах он становился Хургадой, Буэнос-Айресом, Стамбулом и другими городами.

На первый взгляд может показаться, что "загримировать" Баку под Тегеран не так уж сложно. Однако, создатели фильма столкнулись с серьёзной проблемой. Всё дело в форме мечетей – в Азербайджане купола мечетей полукруглые, а в Иране - конусообразные. Разнятся также и формы минаретов. Съемочная группа и художник-постановщик с азербайджанской стороны Фикрет Алекперов нашли выход: мечети они построили. Нет, не в натуральную величину, конечно. Были сделаны макеты, которые на экране смотрелись более чем правдоподобно. Макеты делали объемными, чтобы на них естественным образом ложились тени от солнечного света.

Фикрет Алекперов вспоминал: "Первым делом надо смотреть на мечети: в Азербайджане у них круглые купола, а в Иране - конусообразные. Так вот, вспомните эпизод, когда Черчилль едет по улицам Тегерана, а вдали виднеется мечеть - это был комбинированный кадр - перед камерой поставили макет мечети. Так и снимали. Все улицы надо было задекорировать вывесками того времени, и всех артистов нарядить американцами, французами, немцами. Я в этом фильме вымотался - снимали день и ночь".

На узких улочках Ичери шехер были развешены вывески и рекламы на фарси, соответствующие тому времени. Входы в мелкие магазинчики и кафе были задекорированы иной раз до неузнаваемости. Было завезено большое количество старых автомобилей – легковых и грузовых, на которые были выбиты соответствующие каждой стране номера.

Кто на самом деле спас Сталина, Рузвельта и Черчилля

В этом году вышла книга "Азербайджанский разведчик и конференция "Тегеран-43"", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказывающая о легендарном азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове, о его жизненном пути, профессионализме и подвигах. Авторами книги являются депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев и заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев.

В книге говорится, что именно азербайджанский разведчик Мамедгусейн Асадов имеет исключительные заслуги в проведении операции "Тегеран-43" и предотвращении покушения на глав антигитлеровской коалиции.

После начала Великой Отечественной войны Главное разведуправление командировало Мамедгусейна Асадова в Иран, так как он отлично владел оперативной обстановкой, свободно говорил на нескольких иностранных языках и располагал широкими разведывательными возможностями. Главное направление работы заключалось в организации операций против английской и немецкой разведки.

В 1943 году Иран был выбран самым подходящим местом для переговоров глав антигитлеровской коалиции. Это было предложение Сталина. Подготовка к Тегеранской конференции шла в условиях строжайшей секретности. Одним из проинформированных об этом был Мамедгусейн Асадов. Союзники в целях безопасности не информировали об этом даже иранскую сторону. Иран узнал о месте проведения конференции за шесть дней до ее начала, то есть 22 ноября 1943 года.

Ночью 24 ноября член Главного командования, начальник Генштаба, маршал Советского Союза Александр Василевский прибыл в Астару, где его встретил Мамедгусейн Асадов, после чего они вместе отправились в Иран. В тот день, оставаясь до четырех часов утра в доме Мамедгусейна в Астаре, маршал Василевский через два часа вместе с Асадовым отправляется в Иран. По указанию Сталина, основная цель визита Василевского заключалась в проверке готовности к встрече лидеров антигитлеровской коалиции и контроле вопросов безопасности. 26 ноября Сталин прибывает в Тегеран, и его самолет приземляется в аэропорту Кале-морге.

28 ноября началась Тегеранская конференция. Накануне конференции Асадов получил информацию о подготовке немецкой разведкой покушения на глав СССР, США и Великобритании. Он срочно докладывает об этом руководству. В результате своевременного информирования запланированное покушение было очень профессионально предотвращено.

За исключительную роль в проведении этой операции Мамедгусейн Асадов был удостоен двух орденов одновременно - Ленина и Красной Звезды.

Отметим, что публикация фактов и доказательств о героическом сыне Азербайджана Мамедгусейне Асадове, собранных в книге, разоблачили намерения армян сфальсифицировать историю о событиях того времени.

(Автор: Вугар Иманов)