"Привет из Карабаха" – проект участника "Голос Украины" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Молодые азербайджанские исполнители - Азад Шабанов и участник вокального телепроекта "Голос країни" ("Голос Украины", или "Голос страны") Джавид Мамедов представили музыкальный патриотический проект "Qarabağdan Salam (Məktub)" ("Привет из Карабаха (Письмо)"), сообщает Trend Life.
Автор слов и музыки - Джавид Мамедов, аранжировщик – Эшгин Агаев, звукорежиссер – Исмаил Аскеров, мастеринг – Олег Наумов, режиссер – Фархад Али. Музыкальное сопровождение – Исмаил Ягубов (гитара), Геннадий Югаи (бас гитара), Аббас Алиев (кяманча).
Проект посвящен храбрости и мужеству азербайджанских военнослужащих, которые стоят на защите территориальной целости Азербайджана, и освобождают Родину от армянских оккупантов.
(Автор: Джани Бабаева )
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