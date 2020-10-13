Союз композиторов Азербайджана выражает гневный протест против акта вандализма ВС Армении

БАКУ /Trend Life/ -

Союз композиторов Азербайджана выражает гневный протест против акта вандализма, совершенного армянскими вооруженные силами против мирного населения города Гянджы. В то время, когда было установлено временное перемирие для проведения гуманитарных акций, в ночные часы, спящее население второго по величине города Азербайджана подверглось ракетному обстрелу, в результате которого разрушены многочисленные здания, погибли 10 ни в чем не повинных людей и более 30, в том числе и дети, - ранены.

Гянджа – не только второй по численности населения город Азербайджана, но и один из самых крупных культурных центров Республики, где находится множество древних культурных памятников – музеи, мечети, карвансараи. Это родина гениального азербайджанского поэта Низами Гяджеви, где он жил и творил, где находится его могила и Мавзолей. Гянджа – город с древними музыкальными традициями, упоминание о которых мы находим на страницах произведений великого поэта. Это родина таких славных личностей, как Мяхсети Гянджеви, Мирза Шафи Вазех, Фикрет Амиров, Гамбар Гусейнли.

И сегодня Гянджа живет активной культурной жизнью. Здесь функционирует не так давно построенная замечательная Филармония, где проводятся концерты классической музыки, интересные музыкальные фестивали.

Союз композиторов Азербайджана имеет в Гяндже свое региональное отделение во главе которого стоит прекрасный музыкант, талантливый композитор, заслуженный артист Азербайджана Мамед Джафаров, который вносит свой достойный вклад в организацию музыкальной жизни этого города. Учитывая его заслуги, Союз композиторов провел в Баку мероприятия, посвященные его 60-летнему юбилею, которые освещались на страницах республиканской прессы. Также здесь активную деятельность ведет член Союза композиторов Азербайджана, доктор искусствоведения, музыковед Севда Гурбаналиева, имеющая множество исследований о музыкальной культуре и деятелях искусства Гянджы. Ее интересная книга «Низами и музыка», презентация которой состоялась в зале Союза композиторов, вызвала большой интерес и общественный резонанс.

В июне 2019 года Союз композиторов провел в Гяндже выездной Пленум творческой организации, делегацию из Баку возглавлял народный артист Азербайджана, композитор Сардар Фараджев. В программе Пленума прозвучали произведения азербайджанских композиторов – У. Гаджибейли, А.Зейналлы, Г.Гараева, Ф, Амирова, Ниязи, Т.Гулиева, Т.Гаджиева, Д.Дадашева, Ф.Ализаде, Дж.Аббасова, С.Фараджева, М.Джафарова, Дж.Аллахвердиева, Ф.Аллахверди, Г.Мамедова и др. Подытожила Пленум музыковедческая конференция и круглый стол, на котором отмечалось значение этого мероприятия в культурный жизни Гянджы.

Большим событием научной и культурной жизни этого древнего города был и состоявшийся там Международный Музыкальный фестиваль «Зарифлик», организованный Министерством культуры Азербайджана и Исполнительной властью Гянджы, в котором приняли участие известные оперные певцы из разных стран, выступившие в сопровождении Государственного симфонического оркестра Азербайджана.

Вспоминая эти факты богатой культурной и музыкальной жизни Гянджи, невозможно сдержать гнев и возмущение варварскими действиями Армении, направленными на разрушение этого важного культурного центра республики и против его мирного населения.

Все члены Союза композиторов Азербайджана осуждают агрессоров и всячески поддерживают действия Азербайджанской Армии, ведущей справедливую борьбу за освобождение своих земель. В эти дни Союз композиторов перечислил в Фонд помощи славной Азербайджанской Армии 10 тысяч манат. Все композиторы считают своей почетной миссией писать новые песни и марши, которые поддерживают боевой дух наших воинов. Каждая новая информация, которая звучит по республиканскому радио или телевидению, чередуется с новыми патриотическими произведениями наших композиторов. Огромный пласт этих сочинений, написанных в разном стиле - от лирических до героических – говорит о несокрушимой вере в нашу победу.

Союз композиторов Азербайджана горячо поддерживает политику Президента Республики, Главнокомандующего нашей Армии Ильхама Алиева. «Карабах – это Азербайджан!», - говорим мы вслед за нашим Президентом.