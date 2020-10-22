Ковры, сотканные в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра в поддержку славных побед азербайджанской армии демонстрирует на своей официальной странице в Facebook произведения искусства, созданные в Карабахе - неотъемлемой части Азербайджана, сообщает Trend Life.

Одна из редких вышивок в коллекции музея – это изготовленный в Карабахе чехол для подушки. Такие чехлы использовались для больших подушек, называемых "назбалындж" или же "назбалыш". Как правило, в домах около камина всегда находился отдельный "назбалыш" для главы семьи, почетного гостя или аксакала. "Назбалыш" обычно набивали лебяжьим пухом, и он был очень мягким. Представленный в социальной сети экспонат выполнен в технике вышивки гладью на бархате редкого темно-кофейного цвета. Основные линии орнамента с изображением чудо-птицы подчеркнуты крупными блестками.

Основными центрами производства ковров "Буйнуз", ткавшихся в Карабахе, были Горадиз и другие пункты ковроткачества Физулинского района. Старые ковроткачи часто называют этот ковер "Горадиз". Элементы "буйнуз" (рог), составляющие узор серединного поля ковра, по художественной традиции изображены горизонтально в ряд друг за другом. Их ассиметричное расположение придает красочности коврам, а так же позволяет ткать их в любых размерах. Разнообразие красок не нарушает общей гармонии цветов ковра.

Ковер "Бахманлы" – изделия этой композиции, относящиеся к Джебраильской группе Карабахского типа, носят название села Беюк Бахманлы Физулинского района. Ткутся во всех карабахских пунктах ковроткачества. Художественное оформление ковра составляют медальоны оригинальной формы, изображенные друг за другом в серединном поле. Многие исследователи отмечают, что в этой композиции изображены стилизованные драконы-защитники. Традиционно они выступают в качестве защитников древа жизни. Эти медальоны оригинальной формы - своего рода интерпретация ковров "Аждаха" (Дракон). Ковры с такой композицией украшают многие музеи мира. В свое время такой ковер стал первым экспонатом Государственного музея Востока (Россия).

В музее хранится один из известных карабахских килимов, сотканных в Зангилане. Серединное поле яркого килима украшают два больших зубчатых продолговатых медальона. С четырех сторон медальоны дополнены стилизованными пальметтами. Часто эти килимы использовались в качестве полога.

(Автор: Джани Бабаева)