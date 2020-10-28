БАКУ /Trend Life/ - Скончался заслуженный художник Азербайджана Фаиг Абдуллаев, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. Мастер кисти Фаиг Абдуллаев ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Отметим, что Фаиг Абдуллаев родился 9 мая 1945 года в Гяндже. В 1968 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 1976 завершил обучение в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной (сейчас - Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия).

В 1985-1998 годах Абдуллаев преподавал в Гянджинском педагогическом техникуме имени Мехсети Гянджеви, также работал в качестве художника в отделении Архитектуры и строительства города Гянджи, был директором детской художественной школы города Гянджи.

Выставки художника проходили в Баку (1995 год), Шамкире (2015 год) и Гяндже (2015 год). В 2003 году экспозиция мастера кисти была проведена в украинском городе Одесса.

Allah rəhmət eləsin!

(Автор: Джани Бабаева)