"Zəfər" - проект Бакинской академии хореографии в поддержку ВС (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинская академия хореографии подготовила хореографическую композицию в поддержку ВС Азербайджана, которые ведут освободительную борьбу с армянскими агрессорами, сообщили Trend Life в академии.

Хореографическая композиция под названием "Zəfər" ("Победа") представлена в исполнении студентов учебного заведения. Она подготовлена на основе сочинения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Азербайджанское каприччио".

Хореограф-постановщик проекта – народный артист Азербайджана Юсиф Гасымов, художественный руководитель – народная артистка Камилла Гусейнова, автор идеи – заслуженный деятель искусств Сонаханым Ибрагимова.

Хореографический проект реализован под руководством народной артистки Тараны Мурадовой, с участием заслуженных артистов Сабины Гасымовой, Санана Гусейнли и Гюльмамеда Шахвердиева, редактора Абульфаза Бабазаде, режиссера Галиба Багирова, операторов Аслана Гасымова и Новруза Амирова.

(Автор: Джани Бабаева)