Немецкая художница посвятила выставки в Риме и Венеции победе Азербайджана над Арменией (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Немецкая художница, наша соотечественница Маргарита Керимова-Соколова посвятила свои выставки в Риме и Венеции победе Азербайджана над Арменией, сообщает Trend Life. Ряд работ мастера кисти "Музыка в палитре красок" были посвящены азербайджанским классикам музыкального искусства Узеиру Гаджибейли, Фикрету Амирову и Гара Гараеву и Арифу Меликову.

"Каждый выходец из Азербайджана, проживающий за рубежом, старался поддерживать историческую родину. Одни проводили просветительские акции, другие принимали участие в мирных демонстрациях, призывая Армению остановить агрессию и осуждая варварские обстрелы мирных городов и сел Азербайджана, в результате чего было более 90 жертв и 4000 раненых, множество детей, стариков и женщин. Около 30 лет земли Азербайджана, Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, находились под оккупацией ВС Армении, и никакие мирные переговоры не привели к результату. Около миллиона беженцев были вынуждены покинуть родные края, цветущие земли Карабаха были превращены в мёртвые территории, уничтожены уникальные памятники архитектуры и очаги культуры, с оккупированной территории и из Армении постоянно шли провокации и обстрелы, приводящие к многочисленным жертвам. И все это проходило при полном бездействии мирового сообщества, которое ограничивалось лишь словами сочувствия. Поэтому Азербайджан в рамках международного права и резолюций ООН, требующих незамедлительного вывода войск Армении из оккупированных территорий Азербайджана, справедливо восстановил свою территориальную целостность, победив Армению и сепаратистский режим на поле боя и в политической сфере. Это большая победа Азербайджана! Я очень горжусь Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, славной армией и доблестными воинами нашей многонациональной страны, единством и духом народа. Светлая память шехидам, огромное почтение и терпение их родителям и родным! Эти 44 года боев будут вписаны в славную историю Азербайджана! От всей души примите мои поздравления! Всех поздравляю с Победой!", - сказала Trend Life художница.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Её прадед был известный русский художник Иван Иванович Соколов. Училась на художественно-графическом факультете Кубанского университета и в Академии художеств им. Репина (Санкт-Петербург), преподавала в Художественной студии в Баку. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), член Международной федерации художников при ЮНЕСКО, член Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного Фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников. С 1965 года Маргарита Керимова-Соколова принимала участие в выставках советских и азербайджанских художников в различных городах СССР, Алжире, Германии, США, Франции, Кубе, Австрии, Польше, Болгарии. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года - проживает в городе Кёльн (Германия). С большим успехом проходили ее выставки во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Картины Mаргариты Керимовой-Соколовой находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

(Автор: Вугар Иманов)