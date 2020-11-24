Восемь дней в армянской тюрьме (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры Азербайджана в Международном центре мугама в Баку состоялось награждение победителей V Фестиваля буктрейлеров, который прошел под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуй себя книгой!), сообщили в пресс-службе министерства.

На мероприятии минутой молчания почтили светлую память шехидов, доблестных сынов Родины, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Выступая на мероприятии киноактер, продюсер, учредитель и директор Фестиваля буктрейлеров Руслан Сабирли поздравил всех с Победой. Он отметил, что отражение в художественной литературе и киноискусстве мудрой политики Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева и доблести победоносной армии страны, станут для будущих поколений уроком патриотизма.

Говоря о целях проекта, Сабирли подчеркнул, что сроки Фестиваля, который в текущем году отмечает пятилетний юбилей, в связи с пандемией были продлены, и награждение победителей проходит в конце ноября.

Было отмечено, что буктрейлер – это видеоролик или трейлер, нацеленный на продвижение книги среди читателей, который включает в себя ее самые яркие и узнаваемые моменты, визуализируя содержание книги.

Цель проекта – пропаганда чтения книг, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению, выявление талантливой творческой молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе.

Заведующий отделом книжного оборота и работы с издательствами министерства культуры Акиф Марифлы дал высокую оценку проекту, поздравив победителей Фестиваля. Было отмечено, что Фестиваль буктрейлеров широко распространён во всем мире.

Члены жюри Фестиваля - заслуженный деятель искусств, секретарь Союза писателей Азербайджана, главный редактор "525-ci qəzet" Рашад Меджид, заслуженный артист Гурбан Масимов, народная артистка Халида Гулиева в своих выступлениях отметили значимость проекта в пропаганде книг, чтения, формирования творческой идеи, выявления талантливой молодежи и т.д.

Затем состоялось награждение победителей:

I место – Яшар Гусейнов буктрейлер "Yeddinci mərtəbədə qətl" ("Убийство на седьмом этаже")

II место – Агамали Алиев "Pinqvinlər üçün" ("Для пингвинов"), Орхан Адыгезалов "Ölsəm, bağışla" ("Если умру… Прости")

III место – Кярим Рагимов "Erməni zindanında 8 gün" ("Восемь дней в армянской тюрьме"), Мурсал Гафаров "Difai" fədailəri" ("Герои двиджения "Дифаи"", ред.- организация "Дифаи" - секретная контртеррористическая организация сформированная в 1905 году в городе Гянджа в целях противодействия армянской партии Дашнакцутюн), Масар Гасанов "Çin olmuş yuxu" ("Сон ставший явью").

(Автор: Джани Бабаева )