В Азербайджане названы победители конкурса стартапов "Цифровые решения в сфере культуры и творчества"

БАКУ /Trend Life/ - Названы победители конкурса стартапов "Цифровые решения в сфере культуры и творчества", сообщает Trend Life.

Конкурс был объявлен министерством культуры Азербайджана и порталом "Креативный Азербайджан" в начале апреля текущего года в целях поддержки новых идей и подходов в области культуры и творчества, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Конкурс с большим интересом был встречен творческой молодежью, и на участие в нем было направлено много заявок. Участники представили свои идеи в видеоформате, а также в письменном виде. Победителей конкурса определило жюри, оценка проектов проходила в два этапа.

Победителями конкурса стали:

- I место – Рашид Агамалыев ("Айдын и Айдан 2020", первый азербайджанский анимационный интернет-сериал для детей);

- II место – Фаррух Рагимов ("kreativmart.com" – онлайн-платформа, позволяющая демонстрировать и продавать образцы творчества);

- III место – "Ta(r)dino" (онлайн-архив цифрового искусства).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)