Азербайджанский литературовед выступит на международной конференции в России

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский литературовед Нигяр Ахундова выступит с докладом на международной конференции "Наследие писателей-классиков на пространстве СНГ. Роль литературных музеев", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Международная конференция состоится 19-23 декабря 2020 года в Музее-усадьбе Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" (Тульская область, Россия).

В конференции примут участие музейные работники, литературоведы, преподаватели университетов и другие деятели культуры из России, Беларуси, Казахстана, Украины.

Темы для обсуждения охватывают широкий круг просветительских вопросов: от наследия классиков в контексте современного университетского образования до роли литературных музеев в популяризации творчества писателей.

(Автор: Джани Бабаева)