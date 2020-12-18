«Карабах – Шуша» народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева представила композицию “Qarabağ –Şuşa” ("Карабах – Шуша"), посвященную победе Азербайджана над агрессивным режимом Армении и восстановлению территориальной целостности страны, сообщает Trend Life. Автор музыки – заслуженный деятель искусств Надир Азимов, слов – член Союза писателей Азербайджана Фуад Билесуварлы.

«Древний край Карабах и города Шуша, которые освобождены от армянской оккупации, продолжавшейся на протяжении около 30 лет, являются душой и сердцем каждого азербайджанца. 44-дневная Вторая Карабахская Отечественная война вновь показала силу и единство нашего государства, народа и армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Вечная память шехидам, которые ценой своей жизни даровали нам эту победу! Вечная слава нашим доблестным воинам!», - сказал Фуад Билесуварлы.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)