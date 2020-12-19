Доблесть азербайджанских солдат и офицеров в работе Улькер Алиевой "Праздник Победы" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов Улькер Алиева представила клип "Zəfər Bayramı" ("Праздник Победы"), посвященный победе Азербайджана над агрессивным режимом Армении и восстановление территориальной целостности страны, сообщает Trend Life.

"C чувством огромной гордости каждый азербайджанец празднует освобождение после почти 30 летней армянской оккупации наших земель. Героизм наших солдат и офицеров будет прославлен навечно в истории Азербайджана. Светлая память шехидам, которые ценой своей жизни даровали нам эти прекрасные дни. Преклоняемся перед нашими доблестными воинами, желаем скорейшего исцеления раненым, отдаем дань памяти наших шехидов, с большим почтением целуем руки их родителей, воспитавших таких сыновей",- отметила Улькер Алиева.

Режиссер работы – Фуад Тахмазли, автор слов – Эльнур Эльдароглу, музыки – Джавид Мамедов, аранжировка, миксинг и мастеринг – Азад Велиев, тар – заслуженный артист Шахрияр Иманов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)