В освобождённой Шуше снят первый клип с участием Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и Чингиза Мустафаева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В освобождённой Шуше снят первый клип "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина неделима") с участием народных артистов Азербайджана Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и других известных деятелей культуры и искусства на композицию Чингиза Мустафаева "Mən şəhid oldum" (Я стал шехидом), сообщает Trend Life. Клип снят Fire Land Production.

Клип начинается композицией "Vətən yaxşıdır", которую 22-летний прапорщик азербайджанской армии Худаяр Юсифзаде исполнил за два дня до своей героической гибели, и азаном с мечети Юхары Гевхар-ага в Шуше.

Символом видеролика стал цветок Хары бюльбюль, который установлен на входе в город Шуша. Хары бюльбюль – это настоящий символ Карабаха, который демонстрирует патриотизм, железную волю, мужество и непобедимость азербайджанского народа. Ему посвящено множество легенд, стихов и песен. Хары бюльбюль растет только в Шуше, в Карабахе, и нигде более. Этот цветок обладает необычным внешним видом, посмотрев на него, можно ясно увидеть схожесть с соловьем ("бюльбюль" с азербайджанского - "соловей"). "Хары" в переводе с азербайджанского языка означает "шипастый". Из трёх лепестков цветка два напоминают крылья, а один, в центре, по форме напоминает голову птицы с клювом. Это изумительный, хрупкий цветок, с которым связано множество легенд и преданий. Одна из легенд о Хары-бюльбюль связана с дочерью Карабахского хана Ибрагимхалила - Агабейим-ага. Как известно, она была выдана замуж за иранского шаха, который, видя тоску своей любимой жены по родной земле, велел разбить в Иране Карабахский сад. В нём были посажены цветы, растущие в Карабахе, среди них был и цветок Хары-бюльбюль. Все цветы прижились, кроме него, так как он может расти только на родной земле, а на чужбине - нет.

Напомним, что Шуша после 28 летней армянской оккупации была освобождена армией Азербайджана 8 ноября.

(Автор: Вугар Иманов)