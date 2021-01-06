В рамках проекта "Большое возвращение" будут сняты фильмы о Карабахской войне – руководитель отдела кинематографии минкультуры Руфат Гасанов

БАКУ /Trend Life/ - В ближайшее время будет объявлен конкурс проектов короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов "Böyük qayıdış" ("Большое возвращение"), посвященных исторической победе Азербайджана в Отечественной войне, сказал в интервью Trend Life руководитель отдела кинематографии министерства культуры Азербайджана, режиссер Руфат Гасанов.

В рамках этой инициативы предполагается охват достаточно широкого спектра тем. Разумеется, "Böyük qayıdış" в первую очередь ассоциируется с блестящей победой Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны, но будущие кино-проекты могут не ограничиваться сугубо военной тематикой. Ведь возвращение Карабаха после многолетней армянской оккупации – это и возвращение нашей культуры, духа, и возможность рассказать истории простых человеческих судеб”, - отметил Руфат Гасанов.

В рамках проекта "Böyük qayıdış" будет отобрано десять работ. По его словам, конкурс предполагает новый подход в производстве отечественной киноиндустрии.

"Существующая ныне в стране система кинопроизводства архаична и нуждается в принципиально новом подходе, поэтому мы работаем над рядом реформ, включая внедрение современной системы отбора проектов, в рамках которой производитель будет представлять не сценарий, а готовый кинопроект с уже обозначенным конкретным творческим составом, синопсисом, бюджетным планом и т.д. Далее будет проведен питчинг (от англ. pitch - выставлять на продажу) - устная или визуальная презентация кинопроекта. Во всем мире существует подобная практика, которую мы будем стараться внедрить в нашей киноиндустрии. Для её развития, кстати, необходимо стимулирование частных студий. Большинство студий производителей ближнего и дальнего зарубежья - не государственные компании, а частные студии. В Азербайджане они, разумеется, тоже есть, но до сих пор оставались в тени государственных студий, в связи с существовавшей рудиментарной системой кинопроизводства", - сказал режиссер.

Руфат Гасанов добавил, что на стадии разработки и реализации находится ряд художественных и документальных кинопроектов о Карабахской войне, которые будут реализованы при содействии государства.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)