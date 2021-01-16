Азербайджанская исполнительница признана лучшей в украинском конкурсе "Одесский апельсин"

Культура 16 января 2021 15:54 (UTC+04:00)
Азербайджанская исполнительница признана лучшей в украинском конкурсе "Одесский апельсин"

БАКУ /Trend Life/ - Юная азербайджанская скрипачка, ученица второго класса Детской музыкальной школы №33 Лала Бахрамлы удостоена первой премии, диплома "Юный виртуоз" и медали открытого Международного онлайн-конкурса "Одесский апельсин", сообщили Trend Life в Главном управлении культуры города Баку.

Юная азербайджанская скрипачка удостоена награды конкурса в номинации "Струнные инструменты".

В конкурсе, Лала Бахрамлы в первом туре исполнила сочинения Пётра Чайковского "Игра в лошадки" и Карла Мария фон Вебера "Хор охотников", а во втором - "Прелюдию" Георга Фридриха Генделя и "Концерт для скрипки и оркестра" Оскара Ридинга.

Также дипломами конкурса награждены педагог и концертмейстер Лалы Бахрамлы – Руфат Манафов и Эльмира Мехтиева.

(Автор: Джани Бабаева)

Азербайджанская исполнительница признана лучшей в украинском конкурсе "Одесский апельсин" - Gallery Image
Азербайджанская исполнительница признана лучшей в украинском конкурсе "Одесский апельсин" - Gallery Image
Азербайджанская исполнительница признана лучшей в украинском конкурсе "Одесский апельсин" - Gallery Thumbnail
Азербайджанская исполнительница признана лучшей в украинском конкурсе "Одесский апельсин" - Gallery Thumbnail
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