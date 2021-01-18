Карабахнаме - страницы истории. Триптих Арифа Гусейнова - расстрелянные бюсты выдающихся личностей, возвращенные в Шушу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан возродит город Шуша – колыбель нашей культуры, туда вернется жизнь, красота, искусство… Поэтому считаю очень символичным возвращение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в город Шуша бюстов корифеев азербайджанской культуры, выдающихся личностей - Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля. Об этом Trend Life сказал народный художник Азербайджана, профессор, известный художник-миниатюрист, график и иллюстратор литературных произведений Ариф Гусейнов.

"Это знаменательное событие в нашей истории и культуре. Еще одно подтверждение тому, насколько бережно и с заботой в нашей стране относятся к культурно-историческому наследию. Для каждого азербайджанца возвращение бюстов Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля стало огромной радостью. Мы одержали Великую Победу, освободили наши исконные территории от оккупантов, теперь на этих землях возродится жизнь, будут восстановлены памятники, открыты учреждения культуры, вновь пройдут фестивали – разве это не счастье.

Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана, восстанавливается проведение "Дней поэзии Вагифа" и фестиваля "Хары бюльбюль". Шуша известна своей уникальной архитектурой, неповторимой природой, эта земля подарила нам выдающихся деятелей искусства, она – жемчужина Азербайджана и всего региона. В городе Шуша будут проводиться мероприятия республиканского и международного формата, что имеет огромное значение для пропаганды и развития нашей культуры и искусства", - сказал Гусейнов.

Народный художник Азербайджана, профессор Ариф Гусейнов является автором серии работ "Qarabağnamə. Tarixin səhifələri" ("Карабахнаме - страницы истории"). В серию, выполненную в жанре документально-художественной графики, вошло более 50 работ. Среди них триптих – расстрелянные бюсты поэтессы Хуршидбану Натаван, композитора Узеира Гаджибейли и оперного певца Бюльбюля.

"В серии "Карабахнаме", изображая три расстрелянных бюста, я показал не только следы от пуль, а добавив экспрессию, изобразил разломы, трещины, олицетворяющие то, как захватчики уничтожали, разрушали наши памятники истории и культуры, архитектурные здания… Тем самым они хотели стереть исторические следы, духовную память азербайджанцев.

Хотя тот, кто сотворил Ходжалинский геноцид - преступление против человечности, кто не ценит человеческую жизнь, глумится над ней, может ли иначе относиться к мечетям, памятникам архитектуры и культуры…", - добавил Ариф Гусейнов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)