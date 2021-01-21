В Париже представлена концертная программа в память о шехидах 20 Января и Карабахской войны (ВИДЕО)

Культура 21 января 2021 11:38 (UTC+04:00)
В Париже представлена концертная программа в память о шехидах 20 Января и Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Париже была организована в онлайн-формате концертная программа, посвященная 31-й годовщине кровавых событий 20 Января и светлой памяти шехидов этой трагедии и Карабахской войны, сообщает Trend Life.

Концерт, организованный посольством Азербайджана во Франции, постоянным представительством при ЮНЕСКО и Координационным советом азербайджанцев Франции, транслировался онлайн на странице Facebook - Ambassade de la République d'Azerbaïdjan en France.

В программе выступили представители азербайджанской диаспоры, музыканты Махир Исмайлов (нагара) и Джейхун Айдыноглу (балабан). Прозвучали народные песни “Sarı gəlin, “Qarabağın maralı”, “Laçın”, "Segah təsnifi" и композиции национальных классиков Фикрета Амирова “Kor ərəbin mahnısı” и Тофига Гулиева “Axşam mahnısı”.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении, ее территориальных претензий к Азербайджану и против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 Января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости.

Войсковые части, введенные в Баку и другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года жестоко убили 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 безвинных граждан, многие из которых остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестован 841 человек. Введенные в город советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты "Скорой помощи", большое количество личного и государственного имущества.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, который увековечен в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

В 44-дневной Отечественной войне Азербайджан вышел победителем, восстановив свою территориальную целостность. Азербайджанский народ всегда будет помнить своих шехидов. Светлая память о них всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа.

(Автор: Вугар Иманов)

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