История о трагической любви и коварстве – из Азербайджана в Россию

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Московского Губернского театра 9 февраля состоится показ балетного спектакля "Семь красавиц" выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Постановка будет представлена в исполнении Московского областного государственного академического театра "Русский балет". Показ приурочен к 103-летию со дня рождения Гара Гараева.

Следующий показ постановки на основе поэмы "Семь красавиц" гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви состоится 30 марта, и будет приурочен к 880-летию со дня рождения поэта.

Постановку спектакля осуществил экс-премьер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, балетмейстер театра "Русский балет", заслуженный артист Азербайджана Виталий Ахундов, в прошлом блистательный исполнитель главной партии в балете - партии шаха Бахрама.

В основе сюжета балета "Семь красавиц" лежит поэма великого Низами Гянджеви. История, рассказывающая о любви, дружбе, предательстве, жажде власти, о преданности и справедливости вдохновила выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева на создание в 1952 году балетной партитуры. В балете переплетаются две драматургические линии: тема трагической любви главных героев Айши и шаха Бахрама и тема коварства властолюбивого Визиря.

(Автор: Джани Бабаева)