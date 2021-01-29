Виртуальное "Течение" азербайджанских художников
БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи второго февраля состоится онлайн-выставка под названием "Axın" ("Течение"), сообщили Trend Life в галерее.
Экспозиция посвящена Дню молодежи Азербайджана, который отмечается второго февраля, и пройдет в рамках "Года Низами Гянджеви".
Цели выставки – поддержка творческого развития молодежи, повышение ее активности в обществе, стимулирование творческой деятельности.
В экспозицию войдут около 60 работ более 50 молодых художников. Также предусмотрена продажа работ, которые будут представлены в ходе онлайн-выставки.
(Автор: Джани Бабаева)
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