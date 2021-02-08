Познаем наше христианское наследие – Лютеранская церковь в Шамкире (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Познаем наше христианское наследие" ("Xristian irsimizi tanıyaq") представлен видеоролик, посвященный Лютеранской церкви в городе Шамкир, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Лютеранская церковь в городе Шамкир была построена немцами в 1909 году. Церковь действовала 32 года - до 1941 года, а затем здание использовалось сперва как Дом культуры и учителей, а в дальнейшем как историко-краеведческий музей.

Реставрация и капитальный ремонт Лютеранской церкви, которая охраняется как памятник, были выполнены в 2012 году по инициативе министерства культуры Азербайджана.

Напомним, что в рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" представляются короткометражные видеоролики, посвященные охраняемым государством церквям, другим находящимся в Азербайджане религиозным храмам и святыням, относящимся к христианской религии.

Ранее были представлены видеоролики, посвященные Албанской церкви в селе Киш Шекинского района, Албано-Удинской церкви Чотари в поселке Нидж Габалинского района, храму Кюрмюк XIX века в Гахском районе, Албанской церкви (Трехсвятительская церковь) в Шеки, Кафедральному собору Святых Жён-Мироносиц, Церкви Спасителя - немецко-лютеранской церкви, Католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку и Церкви Святого Георгия в селе Гахингилов Гахского района.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)