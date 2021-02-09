Грузинская княгиня и дворянка Лия Элиава в азербайджанских фильмах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Она происходила из рода грузинских князей и дворян, ее называли пронзительной нимфой советского кинематографа, а фильмы с участием актрисы всегда пользовались особой любовью и популярностью зрителей…

В рамках проекта Trend Life "Зарубежные актеры в азербайджанских фильмах" представляем читателям материал об известной актрисе, народной артистке Грузинской ССР Лие Элиава, которая также воплотила яркие образы в азербайджанских фильмах - Шахнигяр в "Кура неукротимая" (1969, режиссер Гасан Сеидбейли), Ширин ханум в "1001-я гастроль" (1974, режиссер Огтай Миргасымов) и Саялы в "Звук свирели" (1976, режиссер Расим Оджагов).

Музыкальная комедия с элементами мюзикла режиссера Огтая Миргасымова "1001-я гастроль" была снята по инициативе выдающегося актёра и певца Рашида Бейбутова, основателя Азербайджанского государственного театра песни, который сыграл в картине главную роль - Эльдара. В этом фильме, который снят в жанре комедии и мелодрамы, прозвучали известные композиции Рашида Бейбутова. В картине затронута такая мысль, что талант невозможно уничтожить. Одну из ролей – Гагаша, влюбленного в Ширин ханум, сыграл народный артист, кавалер ордена "Шохрат" Рафиг Азимов, который поделился воспоминаниями с Trend Life.

"Это был первый фильм Огтая Миргасымова в качестве режиссера художественного фильма. А типаж Гагаша, созданный в этой картине, влюбленного недотепы, в корне отличался от других работ в фильмах. В этой картине также играли такие мастера как Адиль Искендеров, Насиба Зейналова, Инара Гулиева, Расми Джабраилов и другие. Съемки фильма проходили в Баку, Шамахы и Сухуми. Помню, как в Сухуми был большой ажиотаж в связи с приездом Рашида Бейбутова. Жители стояли на балконах и приветствовали нашего великого исполнителя, на улицах не давая прохода, приглашали в гости. И это несмотря на то, что Лия Элиава была уже в то время очень известной актрисой. В этом фильме я был партнером Лии и могу сказать, что она была не только талантливой актрисой, настоящим мастером, но очень скромной и искренней личностью. А по манере поведения, общения и культуры - настоящей аристократкой! Ведь величие актера определяется не только его профессиональными, но и человеческими качествами", - сказал Рафиг Азимов.

До этой картины Лия Элиава создала потрясающий образ Шахнигяр в фильме режиссера Гасана Сеидбейли "Кура неукротимая". Это была очень яркая и противоречивая роль, которую она блестяще сыграла. По сюжету фильма, Шахнигяр сестра главного героя Джахандар-аги (в роли - Аладдин Аббасов). Её судьба складывается трагически. Поддавшись соблазну, Шахнигяр оказывается в мейхане муллы Садыга, тем самым опорочив имя Джахандар-аги. Узнав об этом, Джахандар ведёт сестру к реке; Шахнигяр заходит в воду и тонет.

Народный артист Энвер Гасанов играл с Лией Элиава в фильме "Кура неукротимая": "Лия Элиава была настоящим профессионалом, очень трепетно относилась к роли, и это с мастерством воплощено в фильме. К тому же, она была очень добродушным человеком, поддерживая дружеские отношения со всеми на съёмочной площадке и вне ее. Этот фильм до сих пор любим в народе, в том числе благодаря блестящей игре грузинской актрисы".

Самой блестящей стала главная роль Саялы в фильме Расима Оджагова "Звук свирели". По сюжету фильма, действия разворачиваются в 1942 году в одном из сел, где работают все - от детей до пожилых женщин, ибо их отцы, братья, сыновья ушли на фронт защищать родину. Ушел на фронт председатель колхоза Мухтар, и вместо него выбрали его друга Джебраила (играет Михай Волонтир), не взятого в армию из-за ранения еще в 20-е годы. Джебраил давно любил жену Мухтара Саялы, но ради друга отказался от своей любви, ни разу за двадцать лет не решившись сказать Саялы об этом. С фронта приходит извещение о гибели Мухтара. Вскоре уже немолодые Саялы и Джебраил женятся, но двое ее сыновей, а за ними и вся деревня, видят в этом неуважение к памяти Мухтара и всех погибших на войне. Один сын умирает, другой сходит с ума… Жители вынуждают Джебраила покинуть село.

Заслуженная актриса Азербайджана Земфира Садыгова играла с Лией Элиава в двух фильмах "Кура неукротимая" и "Звук свирели": "Лия Элиава с большим уважением относилась к нашей культуре, литературе и музыке, особенно, к азербайджанскому языку. Однажды она сказала мне: "Какой у вас красивый язык, как будто создан из музыки"".

Лия Шалвовна Элиава родилась 28 мая 1934 года в Тбилиси. В 1955 году окончила Государственный институт театрального искусства. Была актрисой Театра им. Марджанишвили, затем - Академического театра им. Шота Руставели. Закончила режиссерский факультет ВГИКа, работала режиссером на киностудии "Грузия-фильм". В кино снималась с 1956 года, сыграв на протяжении творческой жизни в более сорока картинах. Среди самых известных работ картины: "Баши-Ачук", "Мамлюк", "Прерванная песня", "Я вижу солнце", "Костры горят", "Берега", "Багратион", "Круговорот". Она была замужем за известным грузинским актёром, кинорежиссёром и сценаристом Отаром Коберидзе. В браке родилась дочь, которую назвали Наной. Скончалась 8 октября 1998 года в Тбилиси.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)