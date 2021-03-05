Книжное издательство с вековой историей – презентация в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На площадке Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку состоялась презентация "Татарского книжного издательства", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

"Татарскому книжному издательству" в 2019 году исполнилось 100 лет. Сегодня это широкий ассортимент книг различной направленности – как для юных читателей, так и для взрослых: художественная и детская литература, исторические и научно-популярные издания, учебники и учебные пособия, словари и справочники, подарочные и сувенирные издания, альбомы и многое другое. Чтение книг возможно как в бумажном, так и в электронном виде, а также возможно прослушивание аудио-книг.

Представитель расположенной в Баку типографии Poliqraf Ринат Салямов во время презентации "Татарского книжного издательства" обратился с предложением печатать книги, журналы и газеты для татар Азербайджана на базе их предприятия.

В мероприятии приняли участие сотрудник постоянного представительства Республики Татарстан в Азербайджане Эльмира Юсифли, председатель общества татарской культуры "Туган тел" Гюльджан Мясоутова, председатель общественного объединения "Татарстан" Абас Миняшев, председатель Центра татарской молодёжи "Яшьлек" Дияз Ахмеджанов, заместитель председателя "Яшьлек" Альфия Ахмеджанова, журналист, писатель Вадим Мансуров, сотрудник Silk Way Airlines Альфия Мансурова.

(Автор: Джани Бабаева)