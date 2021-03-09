Среди рассыпанных смертей – фильм азербайджанского режиссера завоевал награду в Индии

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Səpələnmiş ölümlər arasında" (Среди рассыпанных смертей/In Between Dying) удостоен награды 25-го Международного кинофестиваля в Керале (Индия/ Kerala International Film Festival), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Кинокартина "Səpələnmiş ölümlər arasında" удостоена награды FIPRESCI за лучший фильм международного конкурса.

Фильм "Səpələnmiş ölümlər arasında" повествует об истории любви молодого человека по имени Давуд, мечтающего о настоящей семье и верящего, что именно это привнесет смысл и любовь в его беспокойную жизнь. С Давудом случается череда неожиданных происшествий...

Авторы сценария – Рашад Сафар и Хилал Байдаров, оператор-постановщик – Эльшан Аббасов, композитор – Кянан Рустамли, исполнительные продюсеры – Денни Гловер, Сусан Рокфеллер. В фильме заняты актеры Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Гусейн Насиров, Самир Аббасов, Кямран Гусейнов, Марьям Нагиева, Кюбра Шюкюрова, Нармин Гасанова, Огтай Намазов, Мурват Абдулазизов и другие.

Фильм "Səpələnmiş ölümlər arasında" был включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля (2 -12 сентября 2020 года), представлен на 42-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) в рамках внеконкурсной программы "Эйфория наваждений" и других кинофорумах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)